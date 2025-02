Brno brání spolu s Prahou a Ostravou své stavební předpisy proti legislativnímu omezení

Brno, 12. února 2025 - Město Brno se na základě rozhodnutí svých radních ohrazuje proti návrhu novely stavebního zákona, která by významně omezila pravomoci v oblasti městských stavebních předpisů. Návrh, který byl do zákona připojen jako tzv. přílepek v souvislosti se změnou energetického zákona, se nyní vrací k projednání do Poslanecké sněmovny. Je potřeba, aby byla zachována kompetence velkých měst vysazovat stromy v ulicích a regulovat výstavbu na svém území.

„Schválení této novely by mohlo zásadně ohrozit udržitelný rozvoj velkých měst, zejména v oblasti plánování veřejných prostranství, dopravní infrastruktury a opatření proti přehřívání. Pokud bychom totiž přišli o možnost stanovovat vlastní stavební regulace, výrazně by se omezila výsadba nových stromů ve veřejném prostoru, neboť by se musela přizpůsobit pouze zbytkovým místům, kde by nebránila technické infrastruktuře,“ vysvětluje primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zásadním problémem je právní nejistota, kterou by novela způsobila. „Urbanismus měst by byl nově diktován převážně technickou infrastrukturou namísto tradičních plánovacích nástrojů, jako jsou uliční a stavební čáry. To by vedlo k nejasnostem v územním plánování a mohlo tak negativně ovlivnit přípravu tisíce nových bytů, které jsou klíčové pro řešení bytové krize nejen v Brně,“ doplnil Petr Bořecký, radní pro oblast územního plánování.

„Koordinace technické, dopravní a modrozelené infrastruktury je ve veřejném zájmu a její zajištění vyžaduje více než jen obecné stavební normy. Toto by mělo přímý dopad zejména na potřebné sdružování sítí v ulicích a možnost umísťování stromů nebo výsadbových pásů. Pokud by novela prošla v původní podobě, velká města by přišla o efektivní nástroje k zajištění kvality veřejného prostoru, což by mělo dlouhodobé důsledky pro životní podmínky obyvatel,“ říká ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

Tři největší česká města, která mají nyní právo na vydávání vlastních stavebních předpisů, proto apelují na poslance, aby při nadcházejícím hlasování přijali úpravu zákona ze Senátu, který zmiňovaný přílepek jednomyslně odmítl, nebo zákon jako celek zamítli. Zástupci města Brna jsou připraveni situaci dále vyjasnit na chystaném osvětovém semináři k tomuto tématu.

Brněnské stavební předpisy jsou účinné od 1. července 2024 a závazné pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai