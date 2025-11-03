Novinky brněnských vinoték – listopad 2025

Brno, 1. listopadu 2025 – Listopad u nás patří pravidelně mladým vínům. Několik svěžích vín z letošní sklizně naleznete i v dnešním přehledu novinek brněnských vinoték. Stejně tak ale i řadu tipů na zralá vína.

Cabernet Sauvignon ART - Vinařství VolaříkCabernet Sauvignon ART

Vinařství Volařík
Morava, Mikulovská, Mikulov, Turold
780 Kč (SVO)

Perfektně vyzrálé hrozny ze starých keřů, speciální technologie vinifikace a dlouhé zrání v prvotřídních barrique sudech z francouzského dubu, to vše dalo vzniknout této červené specialitě. Ve vůni dominuje černý rybíz a lesní ostružiny s jemným kořenitým podtónem. Chuť nese bohaté tóny tmavého lesního ovoce, které se harmonicky prolínají s doteky koření, čokoládovou hravostí a s hebkými, sladkými tříslovinami. Díky své mohutnosti a vyváženosti má víno výrazný archivační potenciál. Jeho charakter bude sílit s časem, stejně jako příběh zachycený na vinětě. Obraz od mikulovské rodačky a výtvarnice Sylvy Chludilové je prvním dílem do galerie Vinařství Volařík a zahajuje novou řadu vín - ART.

Serra del Conte 2024 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico - Garofoli

Serra del Conte 2024 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico

Garofoli
Itálie, Marche
246 Kč (BOR)

Bílé suché víno z odrůdy Verdicchio, která byla sklizena z kopcovitých vinic oblasti Castelli di Jesi. Sklizeň je manuální pro selekcí kvalitních hroznů. Ty jsou velmi jemně lisovány a zchlazeny, následuje klasická fermentace při řízené teplotě. Kvašení i následné několika měsíční zrání probíhá v nerezových tancích. Víno má slámově žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Vůně je intenzivně ovocná, s dominancí tónů peckového ovoce. Na patře působí svěže, lehce a velmi harmonicky, s příjemnou pitelností, která láká k dalšímu napití. Nejlépe si jej vychutnáte mladé, ale v dobrých podmínkách snese i archivaci po dobu až tří let. Vhodné jako aperitiv a k pokrmům z mořských plodů – korýši, syrové ryby, těstoviny s plody moře i smažené kalamáry.

Pecorino Gale 2024 Falerio DOC - Garofoli

Pecorino Gale 2024 Falerio DOC

Garofoli
Itálie, Marche, Ascoli
359 Kč (BOR)

Bílé suché víno vyrobeno z odrůdy Pecorino, která byla sklizena z kopcovitých vinic oblasti Ascoli. Sklizeň je manuální pro selekcí kvalitních hroznů. Ty jsou velmi jemně lisovány a zchlazeny, následuje klasická fermentace při řízené teplotě. Kvašení i následné několika měsíční zrání probíhá v nerezových tancích. Víno má slámově žlutou barvu. Vůně je intenzivně ovocná, s dominancí tónů peckového ovoce. V chuti středně plné, ovocné, svěží, suché a harmonické. Nejlépe si jej vychutnáte mladé, ale v dobrých podmínkách snese i archivaci po dobu až tří let. Vhodné jako aperitiv a k pokrmům z mořských plodů – korýši, syrové ryby, těstoviny s plody moře i smažené kalamáry.

Podium 2022 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore - Garofoli

Podium 2022 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore

Garofoli
Itálie, Marche, Montecarotto
639 Kč (BOR)

Ikonické bílé víno vinařství Garofoli, považované za jeden z nejlepších výrazů odrůdy Verdicchio. Podium pochází z jediného vinice v Montecarottu, která dává hroznům mimořádnou mineralitu a hloubku. Víno zraje více než rok v nerezových tancích na jemných kalech, což mu dodává komplexitu, eleganci a potenciál k dlouhému zrání. Lehce přezrálé hrozny se lisují vcelku, následuje okamžité zchlazení a klasická fermentace při řízené teplotě. Kvašení i následné zrání probíhá v nerezových tancích po dobu 15 měsíců na kalech (sur-lie) a další 4 měsíce v lahvi. Ve vůni se objevují citrusy, bílé květy, tóny bylinek a jemný dotek mandlí a anýzu. Chuť je plná, elegantní, vyvážená, s příjemnou mineralitou a dlouhým, harmonickým závěrem. Archivace 10 až 15 let. Páruje se s mořskými plody nebo s bílým masem na bylinkách.

LAHOFER 25 2025 moravské zemské víno polosuché - Vinařství LAHOFER

LAHOFER ´25 2025 moravské zemské víno, polosuché

Vinařství LAHOFER
Morava, Znojemská
130 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Svěží bílé cuvée z odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský s atraktivním muškátově-vanilkovým aroma. V chuti tóny mandarinky a černého rybízu podpořené příjemně živelnou kyselinkou. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 15,2 g/l, kyseliny 6,5 g/l.

Martin Růžový 2025 moravské zemské víno polosuché - Vinařství HANZEL

Martin Růžový 2025 moravské zemské víno, polosuché

Vinařství HANZEL
Morava, Znojemská
140 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Polosuché rosé odrůdy Modrý Portugal, jehož vůni vévodí vůně pivoněk a třešní srdcovek. Ty hrají prim i v jeho lahodné chuti podpořené mladistvou, svěží kyselinkou. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 12,2 g/l, kyseliny 6,9 g/l.

Tramín červený Pálava 2024 - Vinařství Bukovský

Tramín červený / Pálava 2024

Vinařství Bukovský
Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky
240 Kč (VVB)

Elegantní víno jantarové barvy. Vůně připomínající čajovou růži, kompotovanou broskev, zralý angrešt a kandované citrusy. Chuti dominují tóny lipového květu s lesním medem, přezrálé citrusy, broskve a zelný čaj. Kyseliny 6,3 g/l, zbytkový cukr 15,4 g/l.

Solaris frizzante mladé víno 2025 moravské zemské víno - Vinařství Vajbar

Solaris frizzante mladé víno 2025 moravské zemské víno

Vinařství Vajbar
Morava, Velkopavlovická
149 Kč (ROU, VGA, VUR)

Jemné perlení zvýrazní mládí a svěžest vína, opulentní zbytkový cukr přitáhne svou oblostí a hebkostí, svěží mladistvá kyselina v závěru vás vtáhne zpět do hry. Navíc jsme k nasycení tohoto vína použili přírodní CO2, které vzniklo při kvašení hroznů. Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, přináší tóny kvetoucích stromů, letního ovoce, jemného koření. V závěru meloun Galia a dýňová marmeláda. Chuť je hladká, mazlivá, od počátku nasládlá. Najdeme v ní všechny tóny vůně, které v dlouhém závěru příjemně osvěžuje červený grep. Doporučujeme k cheese cake s mangem.

LAHOFERka 2025 moravské zemské víno polosladké - Vinařství LAHOFER

LAHOFER´ka 2025 moravské zemské víno, polosladké

Vinařství LAHOFER
Morava, Znojemská
140 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Růžové víno z odrůdy Svatovavřinecké okouzlí jemnou vůní jahod se smetanou s elegantní stopou růží. V chuti se přidávají šťavnaté tóny lesních jahod a malin provázené svěží kyselinkou. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 35,0 g/l, kyseliny 7,6 g/l.

Martin Bílý 2025 moravské zemské víno polosladké - Vinařství HANZEL

Martin Bílý 2025 moravské zemské víno, polosladké

Vinařství HANZEL
Morava, Znojemská
130 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Atraktivní polosladký Hibernal se svěží vůní citrusů a s neskutečně šťavnatou a ovocitou chutí připomínající žlutomasou broskev nebo pomelo. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 34,0 g/l, kyseliny 7,9 g/l.

Rulandské šedé 2023 výběr z bobulí - Vinařství Bukovský

Rulandské šedé 2023 výběr z bobulí

Vinařství Bukovský
Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky
370 Kč (VVB)

Jantarová barva vína s oranžovými odlesky. Vůně plná, výrazná, připomínající podzimní květy, čajovou růži, horký med, kompotované broskve s jemným nádechem koňaku. Chuť je plná s výraznými tóny kompotovaného ovoce, zralých rynglí a kandovaného ovoce. Alkohol 16,0 %, kyseliny 7,1 g/l, zbytkový cukr 17,1 g/l.

  • Buchlovice 2025 – zlatá medaile
  • Modrohorská pecka 2025 – zlatá medaile
  • FESTWINE 2025 – zlatá medaile
  • Král vín 2025 – velká zlatá medaile
  • Národní soutěž vín Velkopavlovická 2025 – velká zlatá medaile
  • Vinařské Litoměřice 2025 – zlatá medaile

 

Rulandské modré rezerva 2018 výběr z hroznů suché - Habánské sklepy

Rulandské modré rezerva 2018 výběr z hroznů, suché

Habánské sklepy
490 Kč (DEG)
Morava, Velkopavlovická, Velké Pavlovice, Trkmanska

Víno zrálo 18 měsíců v sudu z francouzského dubu. Zpočátku osloví tmavě červenou barvou s cihlovým odleskem na menisku. Vůně je výrazná, kořenitá a čistá, s tóny lesních ostružin, sušených švestek, povidel a dubovém sudu. Šťavnatá velmi plná chuť s nádechem po sušených švestkách a povidlech s tónem vanilky, přechází v dlouhý jemně svíravý a sametový závěr. Rezerv a zrála 2 roky v dubovém sudu.

  • Národní soutěž vín – Velkopavlovické podoblasti 2024 - Velká zlatá medaile
  • Národní soutěž vín – Velkopavlovické podoblasti 2025 - Velká zlatá medaile
  • SALON VÍN 2024 – zlatá medaile
  • SALON VÍN 2025 – zlatá medaile
  • Valtické vinné trhy 2023 – zlatá medaile
  • Vinařské Litoměřice 2023 – zlatá medaile

Grosso Agontano 2021 Rosso Conero DOC Riserva - Garofoli

Grosso Agontano 2021 Rosso Conero DOC Riserva

Garofoli
Itálie, Marche, Monte Conero
799 Kč (BOR)

Červené suché víno vyrobeno z odrůdy Montepulciano v oblasti Monte Conero. Výběr nejlepších hroznů a záměrně nízké výnosy dodávají tomuto vínu plnou a výraznou strukturu. Zraje 1–2 roky v malých francouzských dubových sudech a poté téměř 2 roky v lahvi, než je uvedeno na trh. Víno je vhodné i k dlouhodobému archivování. Ruční přísná selekce hroznů ve vinohradu. Fermentace na slupkách po dobu 10–15 dní. Zraje 12–18 měsíců (dle ročníku) v dubových sudech barrique a další 2 roky v lahvi než jde do prodeje. Plné a strukturované víno s bohatou vůní červeného ovoce, jemných kořenitých tónů a vanilky. V chuti sametové, s elegantními tříslovinami a dlouhým harmonickým závěrem. Archivace 10+ let. Páruje se s vyzrálým sýrem, červeným masem a zvěřinou.

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Přehled vinoték – listopad 2025

BOR – Borgo Shop
DEG – Degustárna – Vína z Velkých Bílovic
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
ROU – Vinotéka Roučí
SVO – Vinotéka Svoboda
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VUD – Vinárnička u Divadla
VUR – Vinotéka u Romana
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský

Vinařské akce v Brně

Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
03.11.2025 Procházka časem - archivní vína
13.11.2025 Řízená degustace vín – Vinařství Uherek Dolní Bojanovice
27.11.2025 Řízená degustace vín – Víno Kadrnka, Březí

Vindom, degustační enoteca, Smetanova 17
05.11.2025 Řízená degustace vín z Austrálie

Vinná galerie, Lužánecká 16
06.11.2025 Degustace: Turné Krále vín 2025
11.11.2025 Svatomartinské víno ve Vinné galerii
20.11.2025 Beaujolais 2025 ve Vinné galerii
27.11.2025 Degustace: Bulharsko

BorgoShop, Kopečná 43
06.11.2025 Degustace Barbaresca s Martinem Procházkou
13.11.2025 Degustace vín z rodinného vinařství Baláž
20.11.2025 Degustace vín z Jihoafrické republiky

Degustárna, Smetanova 13
11.11.2025 Svatomartinská vína v Degustárně
11.11.2025 Svatomartínské víno a husa v Degustárně
18.11.2025 Řízená degustace vinařství Bíza

Vin d‘Alsace, Ořešín
06.11.2025 Degustace francouzských vín

Aperitivo by JustWine, Kotlářská 26
20.11.2025 Degustace vín z vinařství Sedlák

Industra, Lazaretní 9
07.11.2025 Mladí vinaři jdou do Brna

Korek Winebar, Lidická 12
06.11.2025 DEGUSHOW 3: Barbora Krčmová a vinařství Piálek a Jäger

 

Více v Kalendáři vinařských akcí

