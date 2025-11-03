Novinky brněnských vinoték – listopad 2025
Brno, 1. listopadu 2025 – Listopad u nás patří pravidelně mladým vínům. Několik svěžích vín z letošní sklizně naleznete i v dnešním přehledu novinek brněnských vinoték. Stejně tak ale i řadu tipů na zralá vína.
|
Cabernet Sauvignon ART
Vinařství Volařík
Perfektně vyzrálé hrozny ze starých keřů, speciální technologie vinifikace a dlouhé zrání v prvotřídních barrique sudech z francouzského dubu, to vše dalo vzniknout této červené specialitě. Ve vůni dominuje černý rybíz a lesní ostružiny s jemným kořenitým podtónem. Chuť nese bohaté tóny tmavého lesního ovoce, které se harmonicky prolínají s doteky koření, čokoládovou hravostí a s hebkými, sladkými tříslovinami. Díky své mohutnosti a vyváženosti má víno výrazný archivační potenciál. Jeho charakter bude sílit s časem, stejně jako příběh zachycený na vinětě. Obraz od mikulovské rodačky a výtvarnice Sylvy Chludilové je prvním dílem do galerie Vinařství Volařík a zahajuje novou řadu vín - ART.
Serra del Conte 2024 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Garofoli
Bílé suché víno z odrůdy Verdicchio, která byla sklizena z kopcovitých vinic oblasti Castelli di Jesi. Sklizeň je manuální pro selekcí kvalitních hroznů. Ty jsou velmi jemně lisovány a zchlazeny, následuje klasická fermentace při řízené teplotě. Kvašení i následné několika měsíční zrání probíhá v nerezových tancích. Víno má slámově žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Vůně je intenzivně ovocná, s dominancí tónů peckového ovoce. Na patře působí svěže, lehce a velmi harmonicky, s příjemnou pitelností, která láká k dalšímu napití. Nejlépe si jej vychutnáte mladé, ale v dobrých podmínkách snese i archivaci po dobu až tří let. Vhodné jako aperitiv a k pokrmům z mořských plodů – korýši, syrové ryby, těstoviny s plody moře i smažené kalamáry.
Pecorino Gale 2024 Falerio DOC
Garofoli
Bílé suché víno vyrobeno z odrůdy Pecorino, která byla sklizena z kopcovitých vinic oblasti Ascoli. Sklizeň je manuální pro selekcí kvalitních hroznů. Ty jsou velmi jemně lisovány a zchlazeny, následuje klasická fermentace při řízené teplotě. Kvašení i následné několika měsíční zrání probíhá v nerezových tancích. Víno má slámově žlutou barvu. Vůně je intenzivně ovocná, s dominancí tónů peckového ovoce. V chuti středně plné, ovocné, svěží, suché a harmonické. Nejlépe si jej vychutnáte mladé, ale v dobrých podmínkách snese i archivaci po dobu až tří let. Vhodné jako aperitiv a k pokrmům z mořských plodů – korýši, syrové ryby, těstoviny s plody moře i smažené kalamáry.
Podium 2022 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore
Garofoli
Ikonické bílé víno vinařství Garofoli, považované za jeden z nejlepších výrazů odrůdy Verdicchio. Podium pochází z jediného vinice v Montecarottu, která dává hroznům mimořádnou mineralitu a hloubku. Víno zraje více než rok v nerezových tancích na jemných kalech, což mu dodává komplexitu, eleganci a potenciál k dlouhému zrání. Lehce přezrálé hrozny se lisují vcelku, následuje okamžité zchlazení a klasická fermentace při řízené teplotě. Kvašení i následné zrání probíhá v nerezových tancích po dobu 15 měsíců na kalech (sur-lie) a další 4 měsíce v lahvi. Ve vůni se objevují citrusy, bílé květy, tóny bylinek a jemný dotek mandlí a anýzu. Chuť je plná, elegantní, vyvážená, s příjemnou mineralitou a dlouhým, harmonickým závěrem. Archivace 10 až 15 let. Páruje se s mořskými plody nebo s bílým masem na bylinkách.
LAHOFER ´25 2025 moravské zemské víno, polosuché
Vinařství LAHOFER
Svěží bílé cuvée z odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský s atraktivním muškátově-vanilkovým aroma. V chuti tóny mandarinky a černého rybízu podpořené příjemně živelnou kyselinkou. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 15,2 g/l, kyseliny 6,5 g/l.
Martin Růžový 2025 moravské zemské víno, polosuché
Vinařství HANZEL
Polosuché rosé odrůdy Modrý Portugal, jehož vůni vévodí vůně pivoněk a třešní srdcovek. Ty hrají prim i v jeho lahodné chuti podpořené mladistvou, svěží kyselinkou. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 12,2 g/l, kyseliny 6,9 g/l.
Tramín červený / Pálava 2024
Vinařství Bukovský
Elegantní víno jantarové barvy. Vůně připomínající čajovou růži, kompotovanou broskev, zralý angrešt a kandované citrusy. Chuti dominují tóny lipového květu s lesním medem, přezrálé citrusy, broskve a zelný čaj. Kyseliny 6,3 g/l, zbytkový cukr 15,4 g/l.
|
Solaris frizzante mladé víno 2025 moravské zemské víno
Vinařství Vajbar
Jemné perlení zvýrazní mládí a svěžest vína, opulentní zbytkový cukr přitáhne svou oblostí a hebkostí, svěží mladistvá kyselina v závěru vás vtáhne zpět do hry. Navíc jsme k nasycení tohoto vína použili přírodní CO2, které vzniklo při kvašení hroznů. Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, přináší tóny kvetoucích stromů, letního ovoce, jemného koření. V závěru meloun Galia a dýňová marmeláda. Chuť je hladká, mazlivá, od počátku nasládlá. Najdeme v ní všechny tóny vůně, které v dlouhém závěru příjemně osvěžuje červený grep. Doporučujeme k cheese cake s mangem.
LAHOFER´ka 2025 moravské zemské víno, polosladké
Vinařství LAHOFER
Růžové víno z odrůdy Svatovavřinecké okouzlí jemnou vůní jahod se smetanou s elegantní stopou růží. V chuti se přidávají šťavnaté tóny lesních jahod a malin provázené svěží kyselinkou. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 35,0 g/l, kyseliny 7,6 g/l.
Martin Bílý 2025 moravské zemské víno, polosladké
Vinařství HANZEL
Atraktivní polosladký Hibernal se svěží vůní citrusů a s neskutečně šťavnatou a ovocitou chutí připomínající žlutomasou broskev nebo pomelo. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 34,0 g/l, kyseliny 7,9 g/l.
Rulandské šedé 2023 výběr z bobulí
Vinařství Bukovský
Jantarová barva vína s oranžovými odlesky. Vůně plná, výrazná, připomínající podzimní květy, čajovou růži, horký med, kompotované broskve s jemným nádechem koňaku. Chuť je plná s výraznými tóny kompotovaného ovoce, zralých rynglí a kandovaného ovoce. Alkohol 16,0 %, kyseliny 7,1 g/l, zbytkový cukr 17,1 g/l.
Rulandské modré rezerva 2018 výběr z hroznů, suché
Habánské sklepy
Víno zrálo 18 měsíců v sudu z francouzského dubu. Zpočátku osloví tmavě červenou barvou s cihlovým odleskem na menisku. Vůně je výrazná, kořenitá a čistá, s tóny lesních ostružin, sušených švestek, povidel a dubovém sudu. Šťavnatá velmi plná chuť s nádechem po sušených švestkách a povidlech s tónem vanilky, přechází v dlouhý jemně svíravý a sametový závěr. Rezerv a zrála 2 roky v dubovém sudu.
Grosso Agontano 2021 Rosso Conero DOC Riserva
Garofoli
Červené suché víno vyrobeno z odrůdy Montepulciano v oblasti Monte Conero. Výběr nejlepších hroznů a záměrně nízké výnosy dodávají tomuto vínu plnou a výraznou strukturu. Zraje 1–2 roky v malých francouzských dubových sudech a poté téměř 2 roky v lahvi, než je uvedeno na trh. Víno je vhodné i k dlouhodobému archivování. Ruční přísná selekce hroznů ve vinohradu. Fermentace na slupkách po dobu 10–15 dní. Zraje 12–18 měsíců (dle ročníku) v dubových sudech barrique a další 2 roky v lahvi než jde do prodeje. Plné a strukturované víno s bohatou vůní červeného ovoce, jemných kořenitých tónů a vanilky. V chuti sametové, s elegantními tříslovinami a dlouhým harmonickým závěrem. Archivace 10+ let. Páruje se s vyzrálým sýrem, červeným masem a zvěřinou.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – listopad 2025
BOR – Borgo Shop
DEG – Degustárna – Vína z Velkých Bílovic
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
ROU – Vinotéka Roučí
SVO – Vinotéka Svoboda
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VUD – Vinárnička u Divadla
VUR – Vinotéka u Romana
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
Více v: Přehled brněnských vinoték
Vinařské akce v Brně
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
03.11.2025 Procházka časem - archivní vína
13.11.2025 Řízená degustace vín – Vinařství Uherek Dolní Bojanovice
27.11.2025 Řízená degustace vín – Víno Kadrnka, Březí
Vindom, degustační enoteca, Smetanova 17
05.11.2025 Řízená degustace vín z Austrálie
Vinná galerie, Lužánecká 16
06.11.2025 Degustace: Turné Krále vín 2025
11.11.2025 Svatomartinské víno ve Vinné galerii
20.11.2025 Beaujolais 2025 ve Vinné galerii
27.11.2025 Degustace: Bulharsko
BorgoShop, Kopečná 43
06.11.2025 Degustace Barbaresca s Martinem Procházkou
13.11.2025 Degustace vín z rodinného vinařství Baláž
20.11.2025 Degustace vín z Jihoafrické republiky
Degustárna, Smetanova 13
11.11.2025 Svatomartinská vína v Degustárně
11.11.2025 Svatomartínské víno a husa v Degustárně
18.11.2025 Řízená degustace vinařství Bíza
Vin d‘Alsace, Ořešín
06.11.2025 Degustace francouzských vín
Aperitivo by JustWine, Kotlářská 26
20.11.2025 Degustace vín z vinařství Sedlák
Industra, Lazaretní 9
07.11.2025 Mladí vinaři jdou do Brna
Korek Winebar, Lidická 12
06.11.2025 DEGUSHOW 3: Barbora Krčmová a vinařství Piálek a Jäger
Více v Kalendáři vinařských akcí
Jan Přikryl, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30