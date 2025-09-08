Novinky brněnských vinoték – září 2025
Brno, 1. září 2025 – Modrá odrůda Nebbiolo dává vína světové extratřídy. Láhev dvojitého objemu „magnum“ jen podtrhne exkluzivitu zážitku. Vedle italské rarity se ale neztratí ani další novinky z Provence či Moravy.
Mercuzio Magnum 2021 Langhe DOC, suché
Mura Mura
Červené suché víno vyrobené z odrůdy Nebbiolo. Po sklizni z cru vinohradů a jemném pomletí hroznů proběhla fermentace a macerace v 50hl francouzských dubových sudech po dobu 12–15 dní. Následně je víno přemístěno ke zrání na 12 měsíců do 26hl francouzského dubového sudu a poté do 400l keramických amfor na další rok. Po lahvování a půl roce v lahvi jde do prodeje. Typicky rubínové Nebbiolo s aroma třešní, fialek, růží a kardamonu. Chuť je ovocná, koncentrovaná se sladkou a bohatou tříslovinou i se svěžestí, která vínu dodá eleganci. Hodí se k různým předkrmům a uzeninám, těstoviny s červenou omáčkou, kachní ravioli. Alkohol 14,5 %.
Ryzlink rýnský 2024 kabinetní víno, suché
Vinařství LAHOFER
Bílé suché víno s 12,0 % alkoholu, 3,9 g/l zbytkového cukru a 6,8 g/l kyselin. Víno zářivé zelenkavě-zlatavé barvy vyznačující se svěží vůní dozrávajících meruněk a delikátním odstínem lipového medu. Chuť je plná a šťavnatá, s převládajícími meruňkovými tóny, dlouhou perzistencí a jemnou citrusovou stopou v jejím závěru.
Ryzlink rýnský 2024 VOC Blatnice, suché
VÍNO BLATEL
Bílé suché víno s 11,5 % alkoholu. Elegantní Ryzlink rýnský je typickým vínem regionu kopírující terrior podhůří Bílých Karpat. Na trati byl vysázen již v roce 1981 a díky hlubokému zakořenění a starým keřům dává krásná, plná, extraktivní a minerální vína. Zaujme jasně žlutou barvou se zelenkavými odlesky a výraznou bohatou vůní lipového květu, kdoule, akátového medu s meruňkovým podtónem. Jeho plná, osobitá ovocno-minerální chuť s vyváženým poměrem mezi zbytkovým cukrem (5,7 g/l) a šťavnatou kyselinkou (6,2 g/l) a dlouhým minerálním závěrem. Víno se skvěle hodí k drůbeži, rybám, sýrům a výborně ladí i s telecím masem. Je úžasným společníkem i pro degustace a posezení s přáteli.
Rulandské bílé 2023 pozdní sběr, suché
Vinařství LAHOFER
Půvabné víno zářivé barvy žlutého melounu s přívětivou vůní po chlebové kůrce, kterou podtrhují nasládlý medový tón a nádech čerstvého másla. Harmonickou ovocitou chuť se stopou vyzrálých rynglí dokreslují šťavnatá a elegantní kyselina a jemný minerální závěr. Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 5,3 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin.
Hélène 2024 Côtes de Provence AOP, suché
Chateau des Bormettes
Francouzské bílé suché víno. Elegantní, svěží a jemně slané cuvée z přímořského terroiru Côtes de Provence. Víno je vyrobené z odrůd Rolle (91 %) a Clairette (9 %). Hrozny se sklízí výhradně v noci pro zachování co největší aromatiky vína a snížení nutnosti dodání většího množství siřičitanů. Fermentace i zrání probíhá v nerezovém tanku, zraje 3-6 měsíců na kalech (sur lie). Jemné květinové aroma doprovázené svěží ovocností broskví a bílého ovoce, zakončené decentní minerální slaností – elegantní, kulaté a velmi pitelné. Výtečné jako aperitiv, ale i k lehkým pokrmům z mořských plodů, rybám či sýrům.
Pic Saint-Martin 2023 Côtes de Provence AOP, suché
Chateau des Bormettes
Francouzské červené suché víno. Plnější, ovocné, červené cuvée z přímořského terroiru Côtes de Provence. Víno je vyrobené z odrůd Syrah (90 %) a Carignan (10 %). Sklizeň je ruční. Fermentace i zrání probíhá v nerezovém tanku po dobu 6 měsíců. Víno má hlubokou rubínovou barvu s fialovými odlesky. V aroma tóny podrostu, černého ovoce, tabáku a lékořice. Na patře je plnější, hladké a vyvážené, s tóny černé třešně, kdoule a kořeněné čokolády. Elegantní závěr. Výtečné ke grilovanému hovězímu nebo výrazným sýrům typu Roquefort.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – září 2025
BOR – Borgo Shop
LGB – La Gurmán Boutique
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VUD – Vinárnička u Divadla
Více v: Přehled brněnských vinoték
Vinařské akce v Brně
Otevřená zahrada, Údolní 33
Víno z blízka: Večer se spolkem EKOVÍN (part II)
11. září 2025 (17.00)
TA-archiv, Hlinky 82
Degustace Weingut Schweiger (Rakousko)
18. září 2025 (18.00)
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
Řízená degustace vín – Reisten a Kolby
11. září 2025 (18.00)
Řízená degustace vín – SING WINE, Velké Bílovice
25. září 2025 (18.00)
Vinný sklep u žíznivého mnicha, Pekařská 70
Řízená degustace vín z vinařství Jestřáb
8. září 2025 (19.00)
RockWine, Vídeňská 18
Degustace vín od La Fattoria (Itálie)
10. září 2025 (19.00)
Degustace francouzských vín od Simply Wines
23. září 2025 (19.00)
Degustárna, Smetanova 13
Řízená degustace vinařství Perk
23. září 2025 (18.30)
Více v Kalendáři vinařských akcí
