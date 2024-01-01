Kohoutovice neprodají pozemky developerovi, zeleň má přednost před betonem
Brno, 30. dubna 2026 - Rada městské části Brno-Kohoutovice na svém jednání ve středu 29. dubna zamítla žádost soukromých investorů o odkup městských pozemků v lokalitách u ulic Výletní, Žebětínská a Prokofjevova za účelem výstavby bytových domů. Po projednání rada vydala nesouhlasné stanovisko k jejich prodeji.
Podle vedení městské části jde o necitlivý přístup k lokalitě, která je dnes tvořena zelení a zároveň se potýká s nedostatkem parkovacích kapacit.
„Od počátku jsem k těmto záměrům přistupoval negativně. V lokalitách, kde je nyní zeleň a již dostatečně hustá zástavba, rozhodně nepodporuji další bytovou výstavbu. Developer navíc zcela opomněl na základní podmínky – od Územního plánu, územní studie až po jasné řešení dopravy nebo napojení na sítě. Stojíme v tomto za veřejností a výstavbu v těchto lokalitách jasně odmítáme. Pozemky jsou naší městské části svěřeny, takže dokud budeme ve vedení, mohou si být obyvatelé jisti, že Brno prodej neuskuteční,“ říká starosta Jakub Hruška.
Dotčené pozemky se nacházejí ve stabilizovaných plochách dle územního plánu, kde je případná dostavba možná pouze za splnění přísných podmínek, včetně zpracování a projednání územní studie. Taková studie pro dané lokality v tuto chvíli neexistuje a její pořízení není ani v plánu města.
Městská část zároveň v území eviduje vlastní záměr, který považuje za prioritní. „Dlouhodobě řešíme nedostatek parkování. Proto připravujeme projekt parkovacího domu se zelenou střechou, který by měl pomoci místním a zároveň citlivě zapadnout do prostředí. To je pro nás teď konkrétní a reálné téma, které ale chceme nejprve veřejně projednat, jako to děláme u všech velkých projektů,“ doplňuje starosta.
Rada při svém rozhodování vycházela i z doporučení Komise majetkové a stavební, která jednoznačně, napříč politickými subjekty, prodej pozemků nedoporučila. Podklady předložené investory označila za nedostatečné a upozornila, že podobné záměry je nutné řešit komplexněji – ideálně na základě architektonické studie a plánovací smlouvy, která by jasně definovala dopravní řešení, infrastrukturu i dopady na okolí.
„Nejsme proti rozvoji. Ten ale musí dávat smysl, mít jasná pravidla, nesmí zhoršovat podmínky pro stávající obyvatele a musí vznikat na základě otevřené debaty s veřejností. To v tomto případě splněno nebylo. Proto jsme řekli jasné ne,“ uzavírá starosta Hruška.
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...