Nová komunitní zahrada v Kohoutovicích nabídne záhony, ohniště i místo pro setkávání
Brno, 5. srpna 2026 - Městská část Brno-Kohoutovice otevře v pondělí 10. srpna v 16.00 novou komunitní zahradu v ulici Kopaniny. Na místě, které dříve zarůstalo náletovými dřevinami a sloužilo také jako černá skládka, vznikl prostor pro společné pěstování, odpočinek i sousedská setkávání. V den otevření si jej může přijít prohlédnout široká veřejnost.
„Zahrada vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce nebo bylinky. Nabídne malé i větší dřevěné vyvýšené záhony, zázemí pro zahradníky, kompostéry, nádoby na zachytávání dešťové vody i nové stromy. Součástí prostoru je také přenosné ohniště s posezením ze špalků, schodiště zpřístupňující svažitý pozemek a kompostovatelné WC,“ řekl Jakub Hruška, starosta městské části Brno-Kohoutovice.
„Komunitní zahrady mají hned několik přínosů. Lidé mohou pěstovat vlastní potraviny, učit děti, odkud se bere zelenina, využívat dešťovou vodu a společně pečovat o místo, které jim dává smysl. V Kopaninách se navíc podařilo proměnit zanedbaný pozemek v živou zahradu, kde budou vedle záhonů růst také hrušeň, dub a lípa. Právě takové projekty ukazují, že péče o životní prostředí nemusí být vzdálené téma, ale něco, co se odehrává přímo mezi domy a zapojuje místní obyvatele,“ uvedl Filip Chvátal, náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí.
Pozemek v ulici Kopaniny byl před zahájením prací neudržovaný, zarostlý a zatížený zbytky stavebního i komunálního odpadu. Při jeho proměně bylo proto nutné prostor nejprve vyčistit, upravit oplocení, ošetřit zachované stromy a keře a následně vybudovat nové zahradní prvky. Projekt počítal také s ochranou dvaceti stávajících stromů a zdravotním řezem dalších dřevin.
„Ještě nedávno to bylo místo, kolem kterého člověk prošel bez povšimnutí. Dnes tu máme záhony, cestu, zázemí, ohniště a prostor, kde se mohou potkat lidé různých generací. Největší radost mám z toho, že zahrada nebude jen na dívání. Má skutečně žít – někdo přijde zalít rajčata, jiný se poradit, co zasadit, děti mohou pozorovat, jak rostliny rostou, a sousedé se tu mohou zastavit a dát se do řeči. Teprve lidé teď zahradě dají její skutečnou podobu,“ dodal Jakub Hruška, starosta městské části Brno-Kohoutovice.
Vybudování komunitní zahrady podpořilo město Brno částkou 1,72 milionu korun z rozpočtu Odboru životního prostředí. Celkové náklady projektu činily přibližně 1,74 milionu korun.
Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 10. srpna od 16.00 hodin v ulici Kopaniny. Zváni jsou budoucí pěstitelé, rodiny s dětmi, senioři i všichni, kteří jsou zvědaví, jak se podařilo toto místo proměnit. Vstup je volný.
Zdroj a grafika: MČ Brno-Kohoutovice
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