Centrum Kohoutovic se promění. Pod poštou vznikne nová volnočasová zóna
Brno, 23. února 2026 - Lipsko bylo od začátku jedním z center kohoutovického sídliště. Pod poštou se tu scházely generace dětí, v blízkosti se dodnes bobuje na svahu a rodiče posedávají u malého hřiště. Letos na jaře zde začnou práce na moderním hřišti a parku s mlžítkem, trampolínou a novými lavičkami. Hotovo má být za tři měsíce.
Investice do zeleně, parkových úprav a herních prvků přesáhne 10 milionů korun. Projekt podpořily město Brno i Jihomoravský kraj.
„Ulice Stamicova je místem, kde vyrůstaly celé generace dětí. Přirozeně tvoří centrum spodní části Kohoutovic a tento prostor si zaslouží citlivé zvelebení. Připravujeme instalaci nové prolézačky, trampolíny i mlžítka pro osvěžení v horkých dnech. Zvýšenou péči věnujeme také stávajícím stromům – zajistíme jim lepší podmínky pro kořenový systém, odpovídající závlahu i odborný zdravotní řez. Doplníme zeleň a upravíme celý prostor tak, aby byl příjemným místem pro děti, rodiče i seniory,“ říká starosta městské části Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (KDU-ČSL).
„Město dlouhodobě podporuje projekty, které zlepšují kvalitu života a zároveň reagují na změnu klimatu. Stromy, zasakování vody i vodní prvky mají v dnešních vedrech skutečný význam. Proměna Lipska je dobrým příkladem, jak může vypadat moderní veřejný prostor,“ uvádí náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Oáza zeleně s lavičkami bude doplněna i o chytré mlžítko s čidlem teploty. Obyčejné pískoviště s houpačkou nahradí lanová pyramida pro větší děti, trampolína zapuštěná do povrchu, pět vodních trysek a další herní prvky.
„Už jsme si říkali, že se to asi nikdy nezmění. Takže mě těší, že se do toho konečně jde. Děti budou nadšené,“ říká jedna z místních maminek. Projekt čekal více než rok na stavební povolení.
„Projekt s názvem Venkovní volnočasová zóna Libušina třída 2 podpořil Jihomoravský kraj částkou 700 tisíc korun z programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2025. Získali jsme také investiční transfer z rozpočtu města Brna. Vážíme si toho, že se na proměně Lipska podílí i kraj a město,“ doplnil Hruška.
Realizační firma začne ještě v období vegetačního klidu stromů, aby bylo možné provést potřebný zdravotní řez a ošetření dřevin. Dokončení je plánováno na květen 2026. Proměna Lipska tak naváže na původní urbanistickou myšlenku sídliště a vrátí prostoru jeho důstojnost i novou energii pro další desetiletí.
Zdroj: MČ Brno-Kohoutovice, foto: ideogram.ai
