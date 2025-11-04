Kohoutovická lavička Aloise Piňose doslova hraje
Brno, 4. listopadu 2025 - Po více než čtyřiceti letech přibylo v Brně-Kohoutovicích nové umělecké dílo ve veřejném prostoru. Na ulici Piňosova byla slavnostně odhalena pamětní lavička věnovaná skladateli Aloisi Piňosovi (1925–2008), který v této části Brna žil a tvořil. Lavička, vytištěná z betonu technologií 3D tisku, je inspirována audiovizuální kompozicí Statická.hudba, kterou Piňos vytvořil společně s výtvarníkem Daliborem Chatrným (1925–2012).
Autorkou návrhu je architektka Kristýna Uhrová z ateliéru Coral Architects, realizaci zajistila společnost Coral 3DCP. Vznik lavičky v hodnotě 130 000 Kč plně financovala společnost ESOX, spol. s r. o. (HAUKEN) jako dar městské části Brno-Kohoutovice.
„Kohoutovické sídliště má hudbu doslova v názvech ulic. Když se projdete čtvrtí, potkáte jména jako Josef Mysliveček, Otakar Nedbal, Fryderyk Chopin, Alexander Borodin a řadu dalších skladatelů. V osmdesátých letech tu přibylo také několik soch – většinou jednoduchých kamenných tvarů od autorů, jako byli Sylva Lacinová, Zdeněk Makovský nebo Miloš Axman. Nápad na nové umělecké dílo vznikl v Brno Contemporary Orchestra a nám se líbil od první chvíle. Nebojíme se velkých nápadů. Máme radost, že se podařilo propojit tradici s moderním přístupem a dát Kohoutovicím nové umělecké dílo, které slouží i jako lavička,“ doplňuje starosta městské části Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Lavička však není jen vizuálním objektem. „Načtete QR kód a můžete slyšet to, co vidíte,“ popisuje ředitelka z Brno Contemporary Orchestra, Karolína Štorková, která stála u zrodu nápadu. Právě spojení zvuku, tvaru a prostoru vytváří z lavičky zážitek, který do sídliště vnáší současné umění i Piňosův odkaz.
Odhalení lavičky doprovodilo uvedení Piňosovy skladby Seznámení, následované večerním koncertem v tělocvičně ZŠ Chalabalova. Zde zazněly Piňosovy skladby i premiéry krátkých kompozic, které pro tuto příležitost napsali jeho žáci a přátelé – Miloš Štědroň, Ivo Medek, Peter Graham, Petr Kofroň a Mikuláš Piňos. Dirigoval Pavel Šnajdr, účinkoval Brno Contemporary Orchestra.
Pásku přestřihli čestní hosté: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Sovka, paní Ludmila Piňosová, manželka skladatele, Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice, Vladimír Moškvan, ředitel ZŠ Chalabalova, za Brno Contemporary Orchestra dirigent Pavel Šnajdr a za společnost ESOX – tj. dárce lavičky – Michal Zedníček. Koncert proběhl v rámci festivalu Moravský podzim, partnery akce byly ZŠ Chalabalova a Brno Contemporary Orchestra.
Místo, kde lavička stojí, má přitom velkou symboliku. Nachází se tam, kde se potkává původní vesnice Kohoutovice s novým sídlištěm, přímo u prvního panelového domu, který tu kdy vyrostl. Když se tu na chvíli zastavíte, jste v centru dění – a přesto trochu stranou. Kohoutovická lavička Aloise Piňose je nejen novým uměleckým dílem, ale i pozvánkou k zastavení. K poslechu, pohledu a zamyšlení nad tím, jak tu hudba, ticho a beton tvoří jeden akord.
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
