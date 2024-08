Kohoutovice mají nové parkoviště, které pomůže i zachovalým stromům

Brno, 4. srpna 2024 - V Brně-Kohoutovicích, na ulici Ulička, bylo vybudováno nové parkoviště za 3,3 milionu korun se sedmnácti parkovacími místy. Nákladná gabionová zeď, která odvádí dešťovou vodu zpět do zeleně, navíc zpevňuje přiléhající svah. Lipová alej lemující parkoviště byla zachována, parkovacím místům neustoupila.

„Budování nových parkovacích míst a zachování všech stromů. To jsou dva nejčastější požadavky občanů, se kterými se musíme vypořádat. Tentokrát se nám podařilo vyhovět oběma požadavkům - tedy vybudovat parkovací místa ruku v ruce s důrazem na přísné ekologické požadavky. Vodu z parkovací plochy odvádíme zpět do zeleně, čímž podpoříme zalévání stromů. Zbudování parkoviště si žádalo zpevnění svahu, byla tedy zvolena právě gabionová zeď, která umí nasměrovat vodu nikoliv do kanálu, ale právě do zeleně a ke kořenům stromů. Tuto metodu jsme zvolili i za cenu vyšších nákladů na její zbudování,“ říká starosta městské části Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Stavbu parkoviště za kotelnou u ulice Ulička provedla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Práce probíhaly od 13. března do 31. května 2024. přes nepříznivé počasí byla dokončena včas a v požadované kvalitě. Na parkovišti jsou připravena dvě stání s dobíjecími stanicemi pro elektromobily, instalace stanic proběhne v další etapě. Součástí parkoviště je jedno stání pro invalidy.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít řešení, které lipovou alej zachová. Stromy hrají v ekosystému klíčovou roli, proto jsme trvali na jejich zachování, i když na úkor počtu parkovacích míst. Nyní vytipováváme další vhodné lokality pro nová parkovací místa, u kterých, stejně jako zde, nebude měněn či ohrožen typický zelený ráz Kohoutovic.“

V současné době probíhá kolaudační řízení s předpokládaným termínem kolaudace 30. září 2024. Díky zodpovědnému přístupu zhotovitele a důkladné kontrole ze strany městské části Brno-Kohoutovice tak vzniklo parkoviště, které splňuje všechny požadavky a bude sloužit občanům mnoho let.

Zdroj a foto: ÚMČ Brno-Kohoutovice