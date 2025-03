Rezidentní parkování se rozšiřuje do Medlánek

Brno, 24. března 2025 - Systém rezidentního parkování se každý rok rozrůstá do dalších částí Brna. První novou částí letošního roku budou Medlánky. Radní vydali aktualizovanou podobu nařízení, díky němuž bude od 19. května 2025 modré značení v dané oblasti platné. Schválen byl také ceník parkovacích oprávnění pro parkovací dům na Akademickém náměstí.

„Rezidentní parkování se v květnu rozšíří do Medlánek. Jedná se o oblast označenou16-01, která kopíruje hranice části města. Parkování zde bude regulováno především v noci, jedná se tedy o zónu C. Lidé, kteří v lokalitě mají trvalé bydliště nebo sídlo firmy, si mohou svá rezidentní a abonentní oprávnění vyřídit buď online na webu parkovanivbrne.cz, nebo na kontaktním pracovišti na Zvonařce 5,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Regulace v zóně C platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další vyjde na 30 korun. V zóně C nejsou k dispozici parkovací automaty. Poplatek je možné uhradit pomocí SMS, online parkovacího automatu nebo přes aplikaci ParkSimple. Důležité informace včetně harmonogramu rozšiřování rezidentního parkování pro letošní rok jsou zveřejněny na webu parkovanivbrne.cz.

Nový parkovací dům na Akademickém náměstí v blízkosti ulice Šumavská by měl být zprovozněn v první polovině roku. „Stavba zahrnuje jak parkovací dům s 382 parkovacími místy, tak okolní venkovní plochy, na nichž bude moci odstavit své vozidlo 213 řidičů. Pro venkovní stání bude platit rezidentní parkování v zóně B, podle všech fungujících pravidel. Vnitřní prostory parkovacího domu bude spravovat městská společnost Brněnské komunikace. Krátkodobá oprávnění bude mít na starosti také město, a to pomocí parkovacích aplikací,“ vysvětlil Petr Kratochvíl.

Součástí projektu je také zvelebení okolí, a to jak v blízkosti parkovacího domu, tak před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai