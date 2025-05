Rezidentní parkování se v roce 2027 v Brně rozšíří do tří městských částí

Brno, 26. května 2025 - Harmonogram zavádění oblastí placeného stání neboli rezidentního parkování je znám i pro rok 2027. Na svém posledním květnovém jednání se dokumentem zabývala i Rada města Brna.

„V roce 2027 budou postupně zavedeny modré zóny do tří městských částí, které o to projevily zájem. Nejdříve to budou Černovice, následně Slatina a v dalších měsících Řečkovice a Mokrá Hora. Celkově půjde o osm termínů, kdy se zapojí jednotlivé oblasti. Harmonogram jsme sestavili tak, abychom kapacitně zvládli celý proces projektování, realizace dopravního značení a vyřizování parkovacích oprávnění,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Jako první se v roce 2027, konkrétně 10. května, přidá do systému rezidentního parkování oblast 6-01 Nové Černovice. Následovat budou další 2 oblasti, a to 31. května. Jedná se o 6-02 Staré Černovice a 6-03 Průmyslová.

Oblasti ve Slatině se připojí 21. června 21-01 Mikulčická, 12. července 21-02 Langrova a 2. srpna 21-03 Šmahova.

Jako poslední začnou modré zóny platit 27. září v oblasti 17-01 Banskobystrická, 25. října 17-02 Terezy Novákové a 8. listopadu 17-03 Jandáskova.

U všech oblastí se zvažuje, že budou patřit do návštěvnické zóny C. V nich je stání regulováno v pracovní dny od 17 do 6 hodin. V této době zaplatí návštěvníci 30 korun za hodinu stání. V zóně C nejsou umístěny parkovací automaty, k zaplacení je tak nutné využít jiné možnosti, například aplikaci Park Simply nebo platbu SMS zprávou či přes online parkovací automat. „Oprávnění pro rezidenty a abonenty si lidé mohou začít vyřizovat až jeden měsíc před začátkem platnosti modrých zón. Vše lze vyřídit z pohodlí domova, a to pomocí osobních stránek uživatele. Podrobnosti najdete na webu parkovanivbrne.cz.,“ dodal Petr Kratochvíl.

