Mírné úpravy modrých zón se budou týkat několika kratších úseků

Brno, 31. prosince 2024 - Drobné změny čekají rezidentní parkování. Aktualizace začne platit od Nového roku. „Menší úpravy se chystají v oblastech rezidentního parkování na ulicích Veveří (1-13), Havlíčkova a Františky Stránské (1-17), Vrázova (2-06), třídě Generála Píky (3-15) a na Gajdošově (5-02 a 5-04). Především jde o doplnění některých úseků místních komunikací, jež dosud nebyly do placeného stání zahrnuty,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Kromě Veveří, jež náleží k návštěvnické zóně B, spadají ostatní zmíněné ulice do zóny C. V ní platí řidiči bez oprávnění pro rezidenty či abonenty za parkování v pracovních dnech od 17.00 do 6.00 hodin 20 korun za hodinu. Místo v zóně B pak stojí celodenně 30 korun za hodinu, přičemž první hodina je v obou těchto zónách zdarma. Od Nového roku se však budou ceny zvyšovat.

