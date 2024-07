Harmonogram rezidentního parkování na příští rok se rozšíří o Lesnou

Brno, 26. července 2024 - Nová oblast 4-07 Lesná se přidává do harmonogramu rezidentního parkování pro příští rok. Její zařazení schválili brněnští radní na svém zasedání. Doplní tak další plánované oblasti v městských částech Židenice, Královo Pole, Medlánky, Komín a Jundrov.

„Městská část Brno-sever projevila zájem o co nejdřívější zavedení oblasti 4-07 Lesná do rezidentního parkování. V okolních oblastech už modré zóny fungují a mnoho řidičů svá auta přesouvalo právě do míst, kde rezidentní parkování zatím nebylo. Tím v těchto lokalitách vznikly potíže s parkováním. Po dohodě s vedením městské části a zvážení časových i realizačních kapacit, jsme se rozhodli zmíněnou oblast přidat do harmonogramu na rok 2025. Rezidentní parkování zde bude platit od 18. listopadu,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Aktuálně platný harmonogram pro rok 2025 počítá s následujícími oblastmi a termínem jejich zavedení:

16-01 Medlánky 19. 5. 2025

5-06 Slatinská a 5-07 Viniční 7. 7. 2025

12-01 Jundrov 4. 8. 2025

15-01 Kníničská 1. 9. 2025

15-02 Absolonova, 3-10 Kolejní 22. 9. 2025

15-03 Chaloupky 20. 10. 2025

3-11 Kociánka, 3-12 Křižíkova 10. 11. 2025

4-07 Lesná 18. 11. 2025

Všechny oblasti budou patřit do návštěvnické zóny C. Parkování je zde regulováno od 17 do 6 hodin. První hodina stání je zdarma, poté každá vyjde na 20 korun. V této zóně nejsou umístěny parkovací automaty. K úhradě parkovného je možné využít SMS, aplikaci ParkSimply, nebo online parkovací automat. Bližší informace naleznete na webu parkovanivbrne.cz.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage