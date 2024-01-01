Kohoutovice mají po deseti letech druhý psí výběh
Brno, 15. října 2025 - Na slavnostní otevření nového psího výběhu v Kohoutovicích začátkem října dorazilo několik desítek psů a jejich pánečků. Byl to vzácný moment, na který místní pejskaři čekali více než deset let. Místo pro volný pohyb a výcvik psů vzniklo po opakovaných podnětech obyvatel.
„Přesně před rokem jsme se sešli na neformálním setkání ve výběhu za fotbalovým stadionem u Žebětínské. Tehdy se ukázalo, že není nutné budovat další výběh s herními prvky, ale že chybí prostor, kde by psi mohli volně běhat, setkávat se a pobývat bez rizika zranění. Herní překážky bývají pro jednoho psa příliš velké, pro jiného malé – a tím často spíše omezující. Lokalita u Stamicovy ulice se jako ideální nabízela sama – pejskaři se tu na okraji lesa scházeli už po desítky let. Nastal čas dopřát jim důstojné a bezpečné místo pro společné chvíle,“ uvedl starosta Jakub Hruška.
Nový výběh se nachází v ulici Stamicova, za SVČ Legato, v lokalitě, která přirozeně navazuje na pěší trasy. Prostor je oplocený, má dvě branky a je doplněný o lavičky a odpadkové koše.
„Výběh není jen o pohybu psů, ale i o setkávání lidí. Psi se zde učí komunikovat, reagovat na ostatní a zároveň umožňují svým majitelům potkávat se, vyměňovat zkušenosti a trávit společný čas venku,“ doplnila místostarostka Eva Sychrová, která je sama čerstvou paničkou a se svým štěnětem zlatého retrívra si postupně zvyká být součástí kohoutovické pejskařské komunity.
Na údržbě výběhu se podílí MOP Brno, který zajišťuje pravidelný úklid i doplňování sáčků na psí exkrementy. Prostor byl navržen tak, aby byl bezpečný a snadno udržovatelný. Výběh má přibližně 250 m², což je na poměry sídliště slušná plocha (trojúhelník 28 x 33 x 18 m).
„Tímto rozhodně nekončíme – víme, že zájem o podobná místa je v Kohoutovicích stále velký. Proto hledáme další vhodné lokality, kde by mohl vzniknout menší oplocený prostor pro psy. Do výběru i návrhu chceme zapojit samotné majitele psů, aby nové místo co nejlépe odpovídalo jejich potřebám i charakteru dané lokality,“ dodal starosta Jakub Hruška.
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...