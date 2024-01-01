Kavárna Grand Prix v Kohoutovicích čeká comeback
Brno, 15. října 2025 - Ještě před týdnem svítila z kohoutovického kopce jako růžový maják nad Brnem – připomínka prevence a odvahy v rámci kampaně Brno v růžové. Teď se její dveře znovu otevřely a čtyři stovky návštěvníků mohly vystoupat 234 schodů až do 14. patra ve výšce 382 metrů nad mořem, odkud se kdysi měly sledovat závody na starém Masarykově okruhu.
Den otevřených dveří přinesl nejen jedinečný výhled, ale i návrat příběhů – s audioprůvodcem, novou prezentací o historii budovy a dokonce i s komiksem, který oživuje myšlenku původní kavárny na vrcholu domu.
„Těší nás, že se lidé o nasvícení zajímali a ptali se, co růžová barva znamená. Sdíleli fotografie na sítích a psali, že to vypadalo krásně. Právě to je smyslem celé akce – šířit povědomí a připomenout, že prevence zachraňuje životy,“ uvedl starosta Jakub Hruška.
Tento víkend se pak veřejnost mohla do budovy Grand Prix podívat osobně. Den otevřených dveří přilákal stovky návštěvníků, kteří si prohlédli technické zázemí i legendární 14. patro ve výšce 382 metrů nad mořem, kam vede 234 schodů. Právě odtud se kdysi sledovaly závody na původním Masarykově okruhu.
Návštěvníci si mohli prohlédnout také novou prezentaci o historii a architektuře budovy, poslechnout si audioprůvodce, který návštěvníky provedl patry domu i jeho příběhy, a nahlédnout do komiksu, jenž vypráví myšlenku původní kavárny a život v domě v době Velké ceny. Lidé se zajímali o historii objektu, plánovanou rekonstrukci výtahu i o to, jak se prostor v budoucnu více otevře veřejnosti.
Místostarostka Eva Sychrová, která má objekt na starosti, doplnila: „Současný výtah bohužel neumožňuje splnit podmínky požární bezpečnosti, a proto chystáme jeho výměnu za nový evakuační s kapacitou až 25 osob. Díky tomu bude možné, aby se v budově mohlo pohybovat více než sto návštěvníků najednou.”
„Do konce roku je ale ještě možné si prostory Grand Prix pronajmout – třeba pro rodinnou oslavu nebo menší setkání. Následně začne rekonstrukce, která budovu připraví na větší veřejný provoz. Chceme také navrátit původní kavárně její atmosféru a doplnit ji o část věnovanou historii Velké ceny. Na projektu spolupracujeme s odborníky z Muzea města Brna a Technického muzea,“ uvedl místostarosta Michal Velička, za kulturu v městské části.
Starosta Hruška doplnil, že městská část by ráda při přípravě interiéru i výstavy využila také materiály od veřejnosti. „Rádi bychom poprosili bývalé návštěvníky kavárny, pokud mají dobové fotografie nebo vzpomínky z tehdejších let, aby se s námi o ně podělili – pomohou nám při obnově interiéru i při přípravě výstavy,“ uvedl.
Poděkování patří také Michalu Fridrichovi (kouzelnikmisuge.cz) za technické zajištění nasvícení, které poskytl zcela zdarma, a všem, kteří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli.
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...