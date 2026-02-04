Kohoutovice v létě otevřou komunitní zahradu Kopaniny
Brno, 4. února 2026 - Brno-Kohoutovice začaly s proměnou pozemku v lokalitě Kopaniny. Vzniká zde komunitní zahrada, která nabídne záhonky pro pěstování zeleniny, ovocné stromy, keřové výsadby, kompost, pergolu i místo pro posezení u ohniště. Rozsáhlá úprava a vybavení zahrady o rozloze přibližně 340 m² vyjde městskou část na 1,5 milionu korun a veřejnosti se otevře během léta.
„Češi jsou přirozeně zahrádkáři. Spousta rodin by ráda vedla děti ke vztahu k přírodě a ukázala jim, že vypěstovat něco vlastníma rukama není samozřejmost. Ve městě o tyhle zkušenosti často přicházíme. Chceme proto vytvořit místo, kde se lidé mohou potkávat, pečovat o prostor a společně na něm pracovat,“ říká starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Zahrada vznikne ve starší části Kohoutovic, na svahu s pěkným výhledem na Brno. Lokalita je lehce stranou ruchu, ale stále dobře dostupná. Práce realizuje firma Yggdrasilmont. Přípravné sadařské práce by měly začít v druhé polovině února a probíhat do konce března v závislosti na počasí. Na ně plynule navážou stavební práce, které jsou plánovány nejpozději od začátku března a potrvají přibližně dva měsíce. Otevření zahrady je plánováno na letní měsíce.
O tom, co se bude v komunitní zahradě dít, rozhodne veřejnost. „Již od počátku této myšlenky se nám hlásí desítky těch, kteří by rádi zahradu užívali. V plánu je brzké společné setkání všech, kteří zájem projevili, a věříme, že ještě další přibudou. Místo je to krásné, a tak se ani nedivíme, že je o něj velký zájem,“ doplňuje starosta Hruška.
Součástí projektu je citlivá péče o stávající zeleň. Počítá se s prořezáním suchých větví, tvarováním keřů, odstraněním neperspektivních dřevin i přesazením těch, které mají šanci prospívat jinde. Zahrada tak získá více světla, vzduchu a přehlednou podobu, která vytvoří dobré podmínky pro další rozvoj i budoucí výsadbu.
„Jsem moc rád, že můžeme z úrovně města podporovat takové projekty. Kohoutovická komunitní zahrada je opravdu příkladem toho, jak se má přistupovat k veřejným projektům tohoto typu. Obzvláště oceňuji přístup veřejnosti, která se od začátku aktivně podílí na utváření tohoto projektu,“ dodává náměstek pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Prostor je navržen jako otevřený rámec pro pěstování zeleniny, drobného ovoce a bylin, ale také pro pobyt, setkávání a vzdělávací aktivity. Terén bude členěn pomocí zídek a schodiště z dřevěných pražců na dvě hlavní pobytové terasy s pergolou a zahradním domkem, pěstební plochy, sad a luční část.
„Inspirací nám byly zahraniční projekty i zkušenosti z Kohoutovic, konkrétně zahrada Rybka v Libušině údolí. I když nejde o veřejný projekt, spolupracujeme a těší nás, že o podobná místa je dlouhodobý zájem,“ doplňuje starosta.
Městská část zároveň připravuje další úpravy veřejného prostoru. V okolí radnice v ulici Bašného se chystá oprava dětského hřiště, vznik veřejných toalet a také další komunitní zahrada. Práce by měly začít rovněž na jaře.
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...