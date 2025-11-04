Komunitní zahrada v Kohoutovicích se brzy otevře veřejnosti
Brno, 27. dubna 2026 - Městská část Brno-Kohoutovice dokončuje dvě nové komunitní zahrady – na Kopaninách a v okolí radnice v ulici Bašného. Zahrady nabídnou prostor pro pěstování, setkávání i odpočinek. Zahrada na Kopaninách se otevře už v květnu, druhá u radnice se po zakořenění zeleně plánuje zpřístupnit veřejnosti 24. června 2026.
Komunitní zahrada Na Kopaninách
„Na Kopaninách ve starší zástavbě rodinných domů vzniká komunitní zahrada o rozloze zhruba 340 m². Nabídne záhony pro pěstování, ovocné stromy, keřové výsadby, kompost, pergolu i posezení u ohniště. Smyslem je dát lidem ve městě prostor, kde si mohou sami něco vypěstovat a přirozeně se potkávat,“ říká starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Zahrada vzniká na svahu s výhledem na Brno v klidnější části Kohoutovic. Hlavní terénní a arboristické práce jsou dokončeny, nyní se finalizují výsadby a instalace mobiliáře. Investice činí přibližně 1,5 milionu korun a byla financována z transferu města Brna.
Komunitní zahrada v okolí radnice
Druhá komunitní zahrada vzniká v okolí radnice v ulici Bašného jako součást širší proměny veřejného prostoru. Projekt zahrnuje také kompletní rekonstrukci dětského hřiště, nové piknikové posezení a budování veřejných toalet v přízemí budovy radnice.
„Okolí radnice upravujeme tak, aby se vrátilo k původní myšlence zahrady u veřejné budovy. Terén ve svahu přizpůsobujeme stávajícím stromům, hotové jsou mlatové cesty i základní úpravy prostoru. Na místě už jsou herní prvky – dětský domeček, zapuštěné trampolíny, hnízdová houpačka i nové pískoviště. Teď dokončujeme zahradu, mobiliář a veřejné toalety, aby se celý prostor mohl v létě otevřít lidem jako funkční celek,“ říká starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Dokončení prací se očekává v květnu. Kvůli nutnému zakořenění trávníku se ale zahrada u radnice otevře veřejnosti později, předpokládaný termín je 24. června.
„Jsem rád, že můžeme z úrovně města podporovat projekty, které mají přímý dopad na každodenní život obyvatel. Kohoutovice ukazují, že i menší zásahy mohou mít významný efekt, pokud jsou dobře promyšlené a vznikají ve spolupráci s veřejností,“ dodává náměstek pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice
