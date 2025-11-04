Kohoutovický motosraz bude v květnu, očekává stovky účastníků
Brno, 10. března 2026 - Městská část Brno-Kohoutovice zve veřejnost na motosraz, který se uskuteční v neděli 24. 5. 2026. Společná jízda motorek oživuje historii původního Masarykova okruhu, jehož část vedla právě přes Kohoutovice, a zároveň upozorní na důležitost bezpečnosti na silnicích na začátku motorkářské sezóny.
Součástí programu bude opět možnost slavnostně projet současný Automotodrom Brno. Akce je součástí preventivního programu Policie ČR a BESIP zaměřeného na bezpečnost silničního provozu.
Organizaci zajišťuje městská část Brno-Kohoutovice ve spolupráci s Automotodromem Brno, Jihomoravským krajem, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno.
„Kdo někdy stál u starého Masarykova okruhu, ví, jakou má tohle místo sílu. Ten zvuk motorů, lidé u silnic a napětí ve vzduchu. Když dnes projede kolona motorek Kohoutovicemi, je to malý návrat téhle historie. A zároveň dobrá příležitost říct, že motorky a respekt na silnici musí jít vždycky spolu,“ říká starosta Brna-Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Součástí programu bude talkshow před startem s Martinem Strakou, dlouholetým hlasatelem Automotodromu Brno a komentátorem Rally Dakar, který účastníkům přiblíží slavné momenty i jména spojená s historií Masarykova okruhu. Jeho vyprávění naváže na společnou jízdu a ukáže, jak významnou roli měl tento okruh v dějinách světového motorsportu.
Start účastníků je plánován u křižovatky ulic Chironova a Nad Pisárkami, odkud se motorkáři vydají po části původní trasy Velké ceny směrem k Masarykovu okruhu. Loňský ročník přilákal přibližně 500 účastníků na téměř 400 motocyklech a podél cesty stálo mnoho diváků.
Městská část zve motorkáře i veřejnost, aby přišli společnou jízdu sledovat a připomenout si kus brněnské motoristické historie. Účast na motosrazu je bez poplatku, organizátoři však žádají motorkáře o předchozí registraci. Ta je nutná především kvůli organizačním a bezpečnostním opatřením a bez registrace nebude možné zapojit se do jízdy na závodní dráze Automotodromu Brno.
Organizátoři zároveň prosí všechny účastníky silničního provozu o ohleduplnost a respekt na silnicích.
Foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31