Brno podpoří pořádání MotoGP 35 miliony korun
Brno, 16. února 2026 - Podpořit finančně každý rok organizaci Velké ceny na Masarykově okruhu se město a kraj zavázaly v memorandu podepsaném v roce 2024 s platností pro následujících pět let. Letošní dotaci 35 milionů korun už posvětili radní, odsouhlasit ji ale musí ještě březnové zastupitelstvo.
„Stabilní financování a spolehliví partneři jsou při pořádání takto významné sportovní akce světové úrovně naprostým základem. Jsem ráda, že když na sebe organizátorskou zodpovědnost přijaly Autoklub a Automotodrom, Brno jim může přesně tuto podporu a jistotu poskytnout. Návrat Velké ceny do Brna má pro nás význam nejen srdeční a nostalgický, ale taky ekonomický. Studie, kterou zpracovala Vysoká škola ekonomická, například ukázala, že byť jde o víkendovou akci, propisuje se do růstu HDP regionu nebo do vzniku 1400 pracovních míst,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Memorandum v říjnu 2024 podepsaly čtyři strany: město Brno, Jihomoravský kraj, Autoklub ČR a Automotodrom Brno. Město a kraj se v něm zavazují podpořit konání Mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v letech 2025–2029, každý z veřejných subjektů přislíbil každoroční příspěvek 35 000 000 korun. Tyto peníze pomáhají pokrýt tzv. zalistovací poplatek, který pořadatel hradí společnosti DORNA SPORTS, S. L. „Na financování motocyklové Velké ceny se také podílí stát prostřednictvím Národní sportovní agentury, vloni šlo o částku 100 milionů korun. Jedině díky nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru je vůbec možné takto významný sportovní podnik dlouhodobě v Brně pořádat,“ dodala primátorka.
„Loňský ročník dostal Brno v návštěvnosti mezi TOP destinace konání MotoGP. Věřím, že i letos si lidé závody užijí ve velkém, a to navíc v nebývale brzkém termínu. Na Masarykově okruhu se pojede už v červnu,“ připomněl radní Tomáš Aberl, který má na starosti agendu sportu.
Automotodrom na základě loňských zkušeností chystá některá vylepšení, například víc velkoplošných obrazovek, větší počet sedačkových tribun nebo méně přísná pravidla pro vnášení vlastního občerstvení. Vstupenky na aktuální ročník jsou k dostání na oficiálním webu.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
