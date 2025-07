Velký návrat je tu: V pátek začíná Tissot Grand Prix České republiky!

Brno, 17. července 2025 - Masarykův okruh v Brně bude ve dnech 18.–20. července dějištěm největší sportovní akce roku. Tissot Grand Prix České republiky navrací po pětileté přestávce šampionát MotoGP do jihomoravské metropole a vzbuzuje mimořádný zájem domácích i zahraničních fanoušků.

„Grand Prix České republiky je nejen sportovním svátkem, ale i kulturním a společenským fenoménem, který přitahuje statisíce fanoušků a výrazně přispívá k posilování prestiže města, regionu i celé naší země. Tímto víkendem vyvrcholí mnohaměsíční příkladná spolupráce soukromého sektoru a veřejných institucí, díky které na domácí půdě opět přivítáme nejlepší světové závodníky, a to včetně českého reprezentanta Filipa Salače,“ uvádí předseda představenstva společnosti Automotodrom Brno Karel Hubáček.

Největší sportovní novinkou je sobotní sprintový závod královské kubatury, který je součástí šampionátu od roku 2023. Nedělní program pak tradičně vyvrcholí závody Moto3, Moto2 a MotoGP.

"Celých pět let jsem věřil, že se MotoGP do Brna vrátí. Jsou tu nejlepší fanoušci, nyní i nejlepší asfalt a závody tady mají fantastickou tradici. Děkuji všem, kdo se na návratu Velké ceny podíleli. Přeji fanouškům, ať si víkend užijí,“ komentuje návrat světového šampionátu prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.

Výrazný vývoj závodních strojů v posledních letech a modernizovaný okruh povede dle jezdců k zajíždění podstatně rychlejších časů a fanoušci se tak velice pravděpodobně mohou těšit na nové traťové rekordy.

„Vážím si toho, že se podařilo nastavit dlouhodobě perspektivní spolupráci soukromého a veřejného sektoru, která návrat špičkových motocyklových závodů do jihomoravské metropole umožnila. Shodou okolností jsme letos po několika letech zadali dva průzkumy veřejného mínění, a to jak mezi obyvateli Brna, tak po celé republice. V obou případech si značka Grand Prix České republiky vede velmi dobře a potvrzuje se, že stále patří mezi hlavní fenomény, které se lidem vybaví v souvislosti s Brnem. Velkou cenou bude žít celé město, což potvrzuje i několikadenní program na náměstí Svobody,“ těší primátorku města Brna Markétu Vaňkovou.

V předvečer Tissot Grand Prix České republiky čeká na fanoušky speciální událost. Na náměstí Svobody ve čtvrtek 17. července nastartuje atmosféru oficiální fanzóna, které se od 18 hodin zúčastní hvězdy šampionátu MotoGP. Vstup na akci je zdarma.

„Upřímně se přiznám, že jsem už nečekal, že se podaří Velkou cenu na jižní Moravu vrátit. A přece se to podařilo. Díky všem, kteří se o návrat zasloužili. Je to pro náš region velká věc, která přitáhne pozornost obrovského množství lidí z celého světa,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Oficiálním partnerem tuzemského závodu je Banka Creditas. „MotoGP není jen o rychlosti a adrenalinu. Je to jedna z největších událostí v České republice, která má celospolečenský přesah. Je to okamžik, kdy se Česká republika znovu zapisuje na mapu světového motosportu. Je mi ctí, že česká Banka CREDITAS může být partnerem takto prestižní události a těším se, že během víkendu uslyšíme na stupních vítězů i českou hymnu. Věřím, že letošní Grand Prix bude důstojným nástupcem let předchozích, a že se nám společně podařilo zahájit novou tradici.,“ podotýká Jiří Hrouda, CEO skupiny Creditas.

Dopravní a bezpečnostní zajištění Grand Prix České republiky

"Policie České republiky se bude přes víkend podílet na zabezpečení jedné z největších akcí v Jihomoravském kraji. Klíčová a veřejností nejvíce vnímaná budou dopravní opatření, ale věnovat se budeme i bezpečnosti návštěvníků a obyvatel města Brna. V rámci opatření plánujeme odsloužit dva a půl tisíce směn," popisuje Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Na zajištění akce se podílejí i Městská policie Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Pro dopravu fanoušků z centra města je zajištěna bezplatná kyvadlová doprava linek C a P ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Linka C bude odjíždět z dopravního uzlu Nemocnice Bohunice, kam mohou diváci přijet z centra posílenou tramvajovou linkou 8 nebo o víkendu mimořádnou tramvajovou linkou P6, přes Bosonohy a Popůvky na Automotodrom Brno a zpět. Okružní autobusová linka P bude jezdit na trase Automotodrom Brno – Popůvky – Veselka – Žebětín – Automotodrom Brno.

Grand Prix prakticky – bezhotovostní platby a vratné kelímky

Po praktické stránce jsou novinkou letošní Tissot Grand Prix České republiky bezhotovostní platby na stáncích s občerstvením, což umožní rychlejší obsluhu bez nutnosti manipulace s hotovostí. Na stáncích se suvenýry možnost platby v hotovosti zůstává.

Další změnou je pilotní projekt zálohovaných vratných kelímků na nápoje, jehož cílem je snížení ekologické zátěže a zrychlení úklidu na tribunách po konci každého dne. „Do oběhu pro letošek dáváme 25 tisíc kelímků ve speciálním designu. Návštěvníci jej mohou získat oproti záloze a budou si ho moci ponechat,“ dodává Karel Hubáček. Pokud se provoz logisticky osvědčí, pořadatelé systém vratných kelímků plánují dále rozvíjet.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai