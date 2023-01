Prostory vyhlídkové kavárny GRAND PRIX jsou nově otevřeny veřejnosti

Brno, 17. ledna 2023 – Prostory bývalé vyhlídkové kavárny a cukrárny GRAND PRIX v brněnských Kohoutovicích prošly náročnou rekonstrukcí a jsou nově otevřeny veřejnosti. Městská část se je rozhodla zpřístupnit všem, kteří by zde chtěli uspořádat společenské setkání, svatbou počínaje, přes další rodinné akce, kulturní a společenské akce spolků až po menší firemní akce. Obec láká na vybavenou společenskou místnost pro zhruba 40 osob s unikátním výhledem a příznivými cenami.

„Považuji to za zásadní záležitost, o kterou jsme s kolegy dlouhá léta usilovali. Vrátit prostory bývalé kavárny lidem je správné. Mnoho lidí zde poznalo své nynější partnery, chodili sem za odměnu na pohár, nebo mají na toto místo další krásné vzpomínky. Chtěli jsme upravit prostor tak, aby se sem mohl kdokoliv vrátit zavzpomínat a využít prostor pro rodinná a jiná setkání,“ komentuje nové možnosti nástavby panelového domu starosta Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Nově zpřístupněnou reprezentační a multifunkční místnost GRAND PRIX v nástavbě objektu panelového domu Voříškova 2 je možné si od prosince pronajmout. Rada městské části aktualizovala její provozní řád, a především pak ceník krátkodobých pronájmů. Aktuální kapacita, dle požárních předpisů je 40 osob s tím, že se bude do budoucna navyšovat. Součástí pronájmu je veškeré vybavení, včetně kuchyňky.

O prostory už začali lidé projevovat zájem. Ptají se na volné termíny i další podrobnosti pronájmu. „S majiteli kohoutovických kaváren uvažujeme o možnosti pravidelnější akce pro veřejnosti, kterou by byl den otevřených dveří spojený s prezentací jednotlivých kaváren. Bylo by to takové připomenutí původního účelu objektu,“ dodává starosta Hruška.

„Minimální́ doba užívání je nově stanovena na 2 hodiny a ceny jsou rozděleny dle typu pořádané akce. Například rodinné setkání trvající 3–4 hodiny vyjde na tisíc dvě stě korun. Ceník nově uvádí poskytované slevy, např. klubům seniorů či organizacím zřízeným městskou částí, městem nebo krajem. Tyto organizace chceme podporovat, a především našim seniorům chceme tyto prostory přiblížit zdarma. Konkrétní termín a dobu užívání je vždy potřeba předem dohodnout s pověřeným pracovníkem úřadu,“ uzavřel místostarosta Ondřej Švéda.

Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice