Kampus MENDELU má nové místo pro setkávání i výuku

Brno, 16. února 2023 - Kampus Mendelovy univerzity v Černých Polích se rozrostl o novou budovu, design lab MENDELU. Přízemí včetně venkovní terasy je prostorem pro setkávání, tvůrčí činnost a výstavy, v patře se nachází zóna pro výuku, workshopy nebo konference. To vše je koncipováno s cílem vytvořit prostor s neformální atmosférou, ke které přispívá také espresso bar v přízemí. Na realizaci interiérů se podílela studentka Designu nábytku Anna Horáková. Většina nábytku byla vyrobena v dílnách Lesnické a dřevařské fakulty.

Autory projektu design lab MENDELU vedla především myšlenka vzniku nového inspirativního neformálního prostoru v kampusu univerzity, v němž by se setkávali spolužáci různých ročníků a oborů mezi sebou, ale také studenti s vyučujícími. Počítá se také se zapojováním úspěšných firem do nejrůznějších aktivit design labu tak, aby se školní prostředí přiblížilo co nejvíce podnikové realitě.

„Naším záměrem bylo rozšířit zapojení studentů do aktivit školy a přiblížit jim proces vzniku nových finálních produktů. Chceme studenty připravovat na jejich působení v nejlepších firmách nejen v České republice nebo je motivovat k zakládání svých vlastních značek a podniků,“ dodal Martin Plachý, jeden z autorů myšlenky design lab MENDELU.

„Studenti budou mít možnost poznávat šířeji problematiku produktů a designu. To že dobrý nápad je jen několik málo procent v celém příběhu vedoucímu k úspěchu. Většinu nakonec tvoří sofistikovaná práce, která má svá pravidla, a to nakonec odlišuje ty úspěšné od zbytku,“ dodal Petr Novague, spoluautor projektu.

Dvoupodlažní stavba je modulárním systémem sestávajícím z 11 kontejnerů tmavošedé barvy s velkými prosklenými plochami. Tímto řešením vznikl industriální a moderní protiklad k ostatním stavbám v univerzitním kampusu.

Návrh na vybavení interiérů vzešel od studentů. Studie interiérů se účastnilo 15 studentů studijního programu Design nábytku v rámci předmětu Ateliér designu nábytku IV. Vybrána byla studie autorky Anny Horákové, která se následně podílela na kompletní realizaci interiérů včetně nábytku. Většina nábytku byla vyrobena v dílnách Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Velkou výzvou pro studenty byl požadavek, aby některé z nábytkových prvků byly variabilní, a prostor tak mohl být využitý na více způsobů. „Pro tento účel jsem navrhla objekt ve tvaru krychle vyrobený z překližky. Prvek, který slouží jako výstavní, ale zároveň se může proměnit v sedací plochu nebo konferenční stolek. Mimo jiné jsem se zaměřila na barvy, které podtrhují rozdílné funkce obou pater, a taky na materiál,“ popsala Anna Horáková svůj přístup ke studii interiérů.

Zdroj a foto: MENDELU