Prvního října je Mezinárodní den kávy, jak ho oslavit v Brně?

Brno, 29. září 2023 – Mezinárodní den kávy připadající na 1. října je oslavou pro její milovníky i ty, kdo se podílejí na její výrobě a přípravě. Řada lidí by správně tipla, že největším kávovým producentem je Brazílie, která do celosvětové produkce kávy přispívá zhruba třetinovým objemem. Méně lidí by pak možná odhadlo, že největšími kávovými konzumenty jsou evropské státy.

V aktuálním sledovaném období, které odborníci označují jako „kávový rok“ a které trvá vždy od prvního října do posledního zářijového dne následujícího roku, je odhadován podíl evropské konzumace kávy na 31 % z celosvětového objemu. Největšími milovníky kávy jsou severské země. Občané Finska nebo například Norska mají dokonce v zaměstnání zákonem vyhrazené přestávky na kávu. Češi mají se svou 2,4kilogramovou roční spotřebou kávy na hlavu na vrchol žebříčku ještě několik příček před sebou, nedávný průzkum pro značku L’OR ovšem potvrdil, že i Češi jsou opravdovými milovníky dobré kávy. Mezinárodní den kávy nemusíte v neděli slavit jen z pohodlí domova, brněnské restaurace NOK NOK v centru města a Garden Restaurant v obchodím centru Olympia Brno zvou na speciální kávovou nabídku.

Káva jako zásadní položka nabídky restaurace

Káva je nedílnou součástí schůzek, ale své nezastupitelné místo má i po dobrém jídle. To potvrzují i brněnské restaurace NOK NOK a Garden Restaurant a jejich spolumajitel Tomáš Pakosta: „Ještě před deseti lety byla káva v nabídce restaurací spíše doplňkem, dnes je už zásadní položkou menu. S tím souvisí i to, že kvalitou se dostala na zcela jinou úroveň. V našich restauracích si hosté kávu dávají při schůzkách, ale i po obědech, například během polední pauzy v práci. Rádi kávu hostům připravíme i s sebou, aby si mohli perfektní zakončení oběda užít i po návratu k pracovnímu stolu.“ V obou jmenovaných restauracích jasně dominuje espresso, mléčné varianty mají ale samozřejmě také mnoho příznivců.

„S každým šálkem kávy chceme hostům nabídnout i jedinečný zážitek. Naši kolegové se tak snaží vyčíst situaci a namísto okřídlené věty „dáte si kávu“ našim hostům nabízíme konkrétní variantu, tedy například silné espresso nebo krémové cappuccino“ popisuje Tomáš Pakosta. Obě brněnské restaurace oslaví s příchozími hosty nedělní Mezinárodní den kávy nabídkou 1+1 káva zdarma.

Kávové zvyklosti Čechů

Podle průzkumu pro značku L’OR si 85 % Čechů denně dá alespoň jeden šálek kávy. Třetina z nás si během dne vychutná šálky dva, téměř čtvrtina pak šálky tři. Každý desátý Čech denně vypije 4 a více káv.

Podobu ideální kávy vnímají Češi rozdílně. 3 z 10 Čechů preferují černou kávu, podobnou oblibu má i káva s mlékem. Stejná část lidí si pak do svého šálku kávy s mlékem přidává navíc cukr. Černou a oslazenou kávu si dopřává 1 z 10 Čechů. „Výsledky průzkumu potvrzují, že každý z nás má rozdílné preference. Naše zkušenosti ale naznačují určité trendy a tendence. Dalo by se říct, že mladší konzumenti kávy obvykle spíše preferují kávové směsi, které jsou ovocné a svěží. Skupina nad 40 let zase spíše tíhne k výrazným a hořkým směsím. Stejné preference, tedy výrazné a hořké směsi, také obvykle mají naši zákazníci z Moravy,“ popisuje Lumír Františák z Jacobs Douwe Egberts, pod kterou spadá značka L’OR.

Rozdílné chutě Čechů se projevují i v nejčastějších objednávkách kávy v kavárnách. Velké oblibě se těší mléčné varianty jako například caffè latte nebo cappuccino. Více než třetina Čechů zůstává u variant černé kávy, v popředí v klasickým espressem.

„Češi umí ocenit kvalitu a je dobře, že jim ji kavárny a restaurace dokážou nabídnout. Na skvělou kávu z kaváren si snadno zvykli, a tak se posouvají k propracovanějším kávovým řešením i v ostatních prostředích, kde si připravují kávu. V segmentu domácností roste počet těch, kde si kávu připravují pomocí automatického kávovaru na zrnkovou kávu. Kávu jako z oblíbené kavárny si chtějí dopřávat i zaměstnanci firem. Vedle kávovarů na klasické espresso tak nechybí poptávky po moderních řešeních, která dokážou snadno připravit i mléčné varianty,“ uzavírá ředitel divize L’OR Professional.

3 perličky o kávě na závěr

Oblasti, ve které jsou ideální podmínky pro pěstování kávy, se říká kávový pás. Rozkládá se mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha. Svůj původ má kávovník v jedné z afrických zemí, v Etiopii.

Existuje několik druhů kávy, těmi základními jsou Arabica a Robusta.

Kávovník může plodit 4-8x ročně. Jde o ovocný strom, jehož plod má podobu jako třešeň. Svou vůní připomíná kávovník jasmín.

Foto: Ingimage