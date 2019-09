I v Brně si můžete výhodně užít kávu díky nové aplikaci DejKafe

Brno, 6. září 2019 - Adrianu Drozdkovi z Brna, odvěkému milovníkovi kávy, vadily neustálé návštěvy stejných kaváren, kde utrácel za svou zálibu nadmíru peněz. Rozhodl se proto situaci změnit se svým projektem DejKafe. Ten lidem nabízí v rámci předplatitelského systému možnost experimentovat s kavárnami, poznávat nové podniky a dopřát si jeden šálek kvalitní kávy denně mnohem výhodněji. Nyní je do jeho projektu zapojeno více než 50 podniků v České republice a zakladatel plánuje rozšíření i do dalších měst.

Podle průzkumu International Coffee Organization je Česká republika největším spotřebitelem instantní kávy na osobu v celé Evropě (3,3 kg). Před druhým Rakouskem vede dokonce o 1,4 kg. Přimět Čechy chodit do kaváren namísto pití kávových náhražek byl jedním ze základních důvodů k vzniknout tomuto kávovému projektu. "V Česku roste kaváren jako hub po dešti a Češi si pomalu, ale jistě učí pít kvalitní kávu v kavárnách, my jim k tomu dáváme příležitost a myslím, že jsme na dobré cestě," komentuje situaci Drozdek.

Myšlenka vytvořit předplatné na kvalitní kávu v prémiových kavárnách Adriana napadla v roce 2017, když přes prázdniny pracoval v jedné poradenské společnosti a trávil tak spoustu času v kanceláři. Instantní káva nepřipadala v úvahu a každodenní návštěvy kaváren se časem prodražily. Proto se Adrian rozhodl změnit zavedené pořádky a přišel s aplikací, s níž si uživatelé díky měsíčnímu předplatnému mohou vychutnávat každý den jednu kávu v partnerských podnicích. Se členstvím od 13 Kč za kávu si v kavárnách mohou lidé dát různé druhy káv od Espressa a Cappuccina až po Batch Brew. Aplikace je dostupná jak pro operační systémy iOS, tak pro Android.

Nyní je do jeho projektu zapojeno více než 30 kaváren v Brně a 20 v Praze, kde se síť podniků stále rozrůstá. “Právě teď přijímáme novou investici, která nám pomůže se mnohem rychleji rozšířit do více velkých českých měst a do roku bychom měli být také na Slovensku. Českou republikou a Slovenskem to určitě neskončí, v současné době máme předsjednané budoucí franšízanty z různých evropských zemí,” říká Adrian Drozdek.

Svůj projekt Adrian Drozdek nastartoval také díky programu Soutěž a Podnikej, do kterého se před dvěma lety se svým nápadem přihlásil. “Soutěž a Podnikej mě donutila vystoupit z mé komfortní zóny a udělat spoustu důležitých kroků k úspěšné realizaci mého projektu,” hodnotí Adrian svou účast v soutěži.