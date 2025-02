Brněnský magistrát zajistí IT dohled nad důležitými službami

Brno, 26. února 2025 - Radní na svém zasedání vybrali společnost, která podala nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení s názvem „Integrovaný systém strategické vizibility kritických služeb v reálném čase“. Projekt má za cíl zvýšit bezpečnost a kontinuitu poskytování služeb občanům a včasnou detekci chyb.

„I přes komplikovaný název zakázky se jedná o jednoduchou záležitost. Díky dodané aplikaci budeme moci monitorovat různé prvky magistrátní infrastruktury, například servery potřebné k chodu úřadu, a to v reálném čase. Pokud by došlo k nějaké chybě, systém by na to okamžitě upozornil dotčené pracovníky a zástupce vedení úřadu a města. Zvyšuje se tak šance na rychlejší nápravu a minimalizují se případné škody,“ uvedl Tomáš Aberl, radní pro oblast informatiky, a dodal: „Tyto kroky jsou pro nás součástí důležité přípravy na nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Doufáme, že i zásluhou tohoto projektu město snáze splní své povinnosti jako provozovatel regulované služby a zlepší svoji schopnost fungovat jako moderní, digitální a kyberneticky odolný úřad.“

Ve výběrovém řízení uspěla společnost ALTWORKS, s. r. o. Ta nyní navrhne scénáře možného využití licence na poskytnutí předmětné aplikace. Cena zakázky je 5 290 000 Kč bez DPH a 108 000 Kč bez DPH za roční údržbu.

„S nastíněným monitoringem kritických služeb začínáme na Magistrátu města Brna, kde se to týká především informatiky. Následovat by měly další městské společnosti a příspěvkové organizace, abychom zajistili komplexnost služeb občanům. Zároveň tímto reagujeme i na změny v oblasti kyberbezpečnosti, kdy jsou dílčími cíli právě zajištění kontinuity služeb, celkové bezpečnosti institucí a efektivní řízení rizik,“ upřesnil Tomáš Aberl.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai