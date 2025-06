FAB25 Czechia představí inovátory z regionu po boku těch světových

Brno, 26. června 2025 – Brno se příští týden stane středobodem světového dění v oblasti digitální výroby, otevřených dílen, STEM vzdělávání a technologických inovací. Od 4. do 7. července 2025 hostí mezinárodní konferenci FAB25 Czechia, která do jihomoravské metropole přivede stovky inovátorů, expertů a vizionářů z více než 50 zemí světa.

Prestižní událost FAB25 Czechia je důkazem, že Brno je dnes evropským centrem technologií, kreativity a vzdělávání. Mezinárodní FabLab konference (FABx) se koná každoročně vždy v jiné světové destinaci – a právě letos si pro svůj návrat do Evropy po sedmi letech zvolila Českou republiku, s hlavním programem právě v Brně, odkud se pak ve dnech 8.-11. července přesune do Prahy.

Brněnský program: špičky světové i české scény pod jednou střechou

Brněnská část konference se uskuteční od 4. do 7. července na několika místech – včetně Janáčkova divadla a univerzitních prostor VUT v Brně a Filosofické fakulty MUNI. Nabídne čtyři dny nabité inspirací, sdílením know-how a praktickými ukázkami:

4. 7. – Grand Opening & Keynote: slavnostní zahájení s legendou digitální výroby Neilem Gershenfeldem z MIT.

5. 7. – FabLabs 25 Years and Beyond: vystoupí mimo jiné Massimo Banzi (Arduino), zakladatel globálního hnutí otevřeného hardwaru.

6. 7. – Maker to Market: příklady, jak se z nápadů stávají úspěšné podnikatelské projekty (např. Fairphone).

7. 7. – Digital Age Competencies & STEM: blok věnovaný vzdělávání a inovacím, s českým expertem Martinem Hrdličkou ze Škoda Auto.

Součástí celého FAB25 Czechia bude více než 140 workshopů vedených světovými odborníky – jak v Brně, tak v navazující pražské části programu. Děti účastníků, ale i další děti z Brna a okolí se můžou ve dnech 4. až 7. července přihlásit na příměstský Maker Camp, kde můžou tvořit a zároveň se procvičit v angličtině.

Brněnský FabLab jako evropský lídr: DiSTT projekt a české know-how

Na konferenci bude mít významné zastoupení FabLab Brno, který patří k nejaktivnějším otevřeným dílnám v Evropě a zároveň je hlavním spolupořadatelem celé akce. Právě zde bude představen mezinárodní vzdělávací projekt DiSTT, který propojuje šest FabLabů z celé Evropy s cílem sdílet osvědčené metodiky a rozvíjet digitální kompetence napříč generacemi.

„Brno je důkazem, že špičkové technologie, vzdělání a tvořivost mohou jít ruku v ruce. Na FAB25 přivítáme nejen světové kapacity, ale i desítky regionálních inovátorů, kteří ukazují, že v Jihomoravském kraji vznikají nápady s globálním dopadem,“ říká Jan Dvořáček, programový ředitel konference z týmu FabLab Brno.

Z Brna do světa – ale i do Prahy

Po čtyřech dnech nabitého programu se účastníci přesunou z Brna do Prahy speciálním Maker vlakem, kde bude FAB25 pokračovat až do 11. července sérií dalších workshopů, přednášek, speciálním dnem věnovaným 3D tisku Prusa Day a na konec veřejným Fab Festivalem na pražském Výstavišti.

Vstupenky na FAB25 Czechia je stále možné zakoupit na webu FAB25 Czechia.

Foto: archiv organizátorů/Bender Robotics