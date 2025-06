Brno rozdá 9 milionů na stipendiích pro talentované doktorské studenty

Brno, 18. června 2025 - Pětadvacet nadaných doktorandů a doktorandek technických a přírodovědných oborů podpoří město 9 miliony korun v soutěži Brno Ph.D. Talent. Stipendium výhercům umožní více se soustředit na jejich vědecké bádání a zlepšit se ve strategickém řízení výzkumu. Zastupitelstvo města Brna schválilo dotaci Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které soutěž organizuje.

„Hlavními cíli programu Brno Ph.D. Talent je motivovat schopné vědce a vědkyně k úspěšnému dokončení doktorského studia, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti řízení výzkumu a upevnit vazbu na region,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Získané stipendium umožní studentům plně se věnovat výzkumu a posléze v něm pokračovat ve významných vědeckých institucích v Brně.

Kdo má o příspěvek zájem, může se registrovat do letošního ročníku soutěže od 4. do 23. září. Odborné komise vyberou ze všech přihlášek 25 nejlepších uchazečů. Každý vítěz dostane 360 tisíc korun, které během tří let využije pro svoji výzkumnou činnost. Kromě peněžní podpory získá i další benefity. Mezi ně patří třeba nabídka kurzů pro rozvoj měkkých dovedností nebo možnost setkávání se s oceněnými z předchozích let, kteří s nimi sdílí své badatelské zkušenosti.

Soutěží Brno Ph.D. Talent prošly od roku 2009 stovky držitelů stipendia, v Brně jich na vědeckých pozicích zůstalo asi 70 procent. Další pokračují ve své kariéře na zahraničních univerzitách nebo ve výzkumných firmách.

Projekt reaguje na dlouhodobě nevyhovující podmínky postgraduálního studia v Česku, které není dostatečně finančně ohodnocené. „Mladí studující si často musejí přivydělávat, což jim pak znemožňuje potřebné stoprocentní nasazení, bez kterého je obtížné obstát v zahraniční konkurenci. Řada z nich také nedostuduje, protože jim chybí vedení a dostatečné dovednosti v oblasti řízení výzkumu,“ upozornila zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

