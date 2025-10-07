Jihomoravského inovace sahají od kosmetiky s postbiotiky až po kosmické technologie
Brno, 18. října 2025 - Kosmetika s postbiotiky pro citlivou pleť, digitální patologie, zařízení pro vesmírné mise či nástroj pro energeticky efektivní budovy. To jsou čtyři inovace, které dostaly šanci vyrůst díky finanční a konzultační podpoře z výzvy Prototypuj a ověřuj Jihomoravského kraje.
Výzva je součástí programu JICbooster inovační agentury JIC a pomáhá firmám posunout inovativní nápady z fáze prototypu do funkčního produktu či služby. Projekty získávají až 800 tisíc korun na vývoj a ověření svého řešení s pilotními zákazníky. Od roku 2020 bylo podpořeno 37 projektů, nyní se k nim přidávají čtyři nové.
EPIK Care: Kosmetika s postbiotiky
Startup EPIK Care vyvíjí funkční kosmetiku a hygienické pomůcky s postbiotiky – bioaktivními složkami, které chrání a podporují mikrobiom pokožky. Díky inovativním technologiím dokáže stabilně a cíleně dodávat účinné látky přímo na citlivou pokožku.
„Ví se, že postbiotika pokožce prospívají. My ale chceme validačními studiemi prokázat, že naše konkrétní složení přináší reálné výsledky,“ říká Iva Kotásková. „Naším cílem je vytvořit novou kategorii produktů, které budou vědecky podložené, bezpečné a funkční – od řady kosmetiky Yumic až po technologii využitelnou v hygienických pomůckách s miliardovým globálním potenciálem,“ dodává Eliška Pivrncová.
AigoPath: Digitální patologie
Projekt AigoPath posouvá patologii směrem k digitální, bezpapírové laboratoři. Nejde jen o využití dostupných AI modelů, ale o vytvoření uživatelsky komfortního systému, který usnadní práci patologům a nemocnicím výrazně zefektivní agendu. Klíčovou součástí řešení je systém kontroly kvality nezbytný pro získání certifikace a vstup na evropský trh zdravotnických prostředků.
„Podpora nám umožní překonat složitý evropský regulační rámec a proměnit jej v příležitost k vytvoření bezpečného a skutečně přínosného produktu,“ vysvětluje Adam Bajger.
SPACERACE: Technologie pro kosmické mise
Startup SPACERACE vyvíjí speciální zařízení ARES, které na družicích, raketách či vesmírných vozítkách zajišťuje otevírání různých částí a mechanismů – například krytů citlivé optiky satelitů nebo deployerů malých cubesat družic. Nové řešení má být cenově dostupnější a uživatelsky přívětivější než současné alternativy, nabídne rychlou aktivaci a možnost jednoduchého resetu po použití.
„Chceme dosáhnout úrovně připravenosti technologie pro kosmické mise,“ říká Richard Hynek. „Podpora nám umožní zásadně urychlit první kroky, rychle se učit s pomocí pokročilého prototypu a snížit technická i obchodní rizika před investicemi do komplexní kvalifikace pro mise.“
BIMtwin: Energeticky efektivní budovy
Projekt BIMtwin přináší digitální nástroj, který pomáhá architektům a projektantům navrhovat energeticky efektivnější budovy. Nová funkcionalita umožní výpočet solárních zisků a tím i optimalizaci chladicích zařízení, což uživatelům budov přináší nižší provozní náklady a šetrnější přístup k životnímu prostředí.
„Chceme navázat na zkušenosti z programu JICbooster, který nám umožnil pracovat profesionálně a cílevědomě. Nyní míříme k nastartování prodeje a vstupu na zahraniční trhy,“ popisuje Václav Smolík. „Podpora nám umožní škálovat projekt pro další zákazníky a trhy, což bychom v současné fázi jinak nedokázali financovat.“
Finanční podpora přesahující 26 milionů korun
V aktuálním kole rozdělila výzva Prototypuj a ověřuj mezi čtyři vybrané projekty téměř 3,2 milionu korun. Od svého spuštění v roce 2020 už program díky Statutárnímu městu Brnu a poté Jihomoravskému kraji podpořil čtyři desítky inovací v celkovém objemu přesahujícím 26 milionů korun.
„Jihomoravský kraj dlouhodobě sází na inovace a podporu chytrých lidí s odvážnými nápady. Program Prototypuj a ověřuj je skvělým příkladem, jak se dají tyto nápady proměnit v produkty a služby s reálným dopadem – ať už tentokrát ve zdravotnictví, stavebnictví, kosmetice, nebo dokonce ve vesmíru,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Finanční podporu získávají vybrané firmy, které se účastní akceleračního programu JICbooster, využívají tak i mentoring, odborné konzultace a napojení na síť zkušených expertů a partnerů inovační agentury JIC.
„Vybrané projekty ukazují, že jižní Morava má obrovský inovační potenciál. Věříme, že díky komplexní podpoře se jim podaří rychleji posunout do praxe a poté se přidat i ke globálně úspěšných firmám, které na JICu tvoříme,“ dodává ředitel Petr Chládek.
Zdroj a foto: JIC
