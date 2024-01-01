JIC spustil venture kapitálový fond pro startupy
Brno, 7. dubna 2026 - Inovační agentura JIC oficiálně zahájila činnost nového venture kapitálového fondu JIC Ventures, který bude investovat do technologických startupů v raných fázích vývoje z Česka a střední Evropy. Fond o objemu 400 milionů korun hodlá přispět k transformaci české ekonomiky. Oficiální launch v Brně proběhl za účasti prezidenta Petra Pavla a zástupců investorů i inovačních center z celé republiky.
Fond JIC Ventures je v českém prostředí unikátní svou strukturou. Většinu tvoří soukromý kapitál, nicméně vznikl z iniciativy inovační agentury JIC, jejímiž zřizovateli jsou Jihomoravský kraj, město Brno a čtyři brněnské univerzity. Kraj navíc do fondu vstoupil jako investor.
„Na jižní Moravě se systematicky věnujeme podpoře inovací a technologického podnikání už více než dvacet let. Pokud ale chceme obstát v evropské i světové konkurenci, musíme hledat nové nástroje, jak podporovat vznik firem a jejich rozvoj. Právě tento fond posouvá inovační politiku na kvalitativně vyšší úroveň,“ přiblížil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich smysl spojení veřejné instituce a rizikového kapitálu.
„Jen za posledních pět let dosáhly firmy podporované JICem exitů v hodnotě 16 miliard korun. Nový fond jsme iniciovali proto, aby globálně úspěšných startupů vznikalo ještě výrazně více a položily základ nové ekonomiky Česka i posilovaly celou Evropu,“ potvrdil Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC.
Vznik fondu zapadá do širší snahy rozvíjet ekonomiku založenou na inovacích, výzkumu a technologickém podnikání. Právě schopnost vytvářet inovativní produkty a služby rozhoduje o tom, zda se země posouvá k vyšší přidané hodnotě a dokáže obstát v globální konkurenci. Startupy a technologické firmy jsou jedním z hlavních motorů takového posunu.
Oblast patří dlouhodobě mezi priority prezidenta České republiky, který svou účastí v Brně vyjádřil podporu rozvoji místního inovačního prostředí i dalším regionům. Právě model, který JIC vytvořil, označil za inspirativní příklad, který může přispět k posílení technologického podnikání napříč Českem i Evropou.
Soukromý kapitál od velkých firem i úspěšných founderů
Tuto vizi sdílí i soukromí investoři, kteří do fondu vložili většinu kapitálu. Celkem jich jsou čtyři desítky a patří mezi ně jak velcí hráči na evropském trhu – největší evropský developer a vlastník průmyslových parků CTP, Česká spořitelna nebo investor Jan Barta, tak úspěšní podnikatelé z technologického prostředí jižní Moravy – například Rodinný holding majitelů IDEA StatiCa, firma Artin, Kinalisoft, zakladatel firmy Sewio Milan Šimek, zakladatel firmy NenoVision Jan Neuman aj. Zajímavostí je také vstup Biskupství brněnského.
CTP vidí v JIC Ventures příležitost, jak systematicky posílit vznik a růst technologických firem v regionu a podpořit proměnu ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě – v duchu trendu „in Europe, for Europe“, tedy vývoje a výroby blíže evropským zákazníkům.
„Dlouhodobě věříme, že budoucnost Evropy stojí na inovacích, technologiích a schopnosti přetavit know-how do reálné výroby a globálního byznysu. Právě to Brno a celý region jižní Moravy umí. Díky silným univerzitám, technickým talentům a fungujícímu ekosystému kolem JIC. Vstup do fondu vnímáme jako konkrétní krok, jak tento ekosystém posílit a pomoci vytvořit více firem. My v CTP stavíme infrastrukturu pro růst a chceme být partnerem pro inovativní společnosti už od začátku,“ sdělil Jakub Kodr, CEO společnosti CTP pro Českou republiku.
Jedním z hlavních investorů venture kapitálového fondu se rozhodla stát i Česká spořitelna. Mimo jiné proto, že je to skvělý příklad reálné podpory druhé ekonomické transformace, zdůraznil Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.
„O nezbytnosti ekonomické transformace založené na inovacích a vysoké přidané hodnotě dnes pochybuje už jen málokdo. Hledáme však způsoby, jak tuto transformaci co nejefektivněji podpořit. Propojení soukromého kapitálu s iniciativou inovační agentury zřízené institucemi veřejného sektoru může být návodem na efektivní spolupráci a zároveň vzorem pro další podobné projekty,“ říká Tomáš Salomon. „Zásadní je také skutečnost, že tato iniciativa vzniká ‚zdola‘ – v Jihomoravském kraji, který disponuje kvalitními univerzitami. Jsme rádi, že můžeme podpořit funkční transfer znalostí z vědeckého akademického prostředí do byznysu.“
Vliv fondu také zvyšuje zapojení úspěšných podnikatelů, kteří se rozhodli část kapitálu vrátit zpět do inovačního prostředí. „Před lety jsme začínali na JICu jako technologický startup a víme, jak důležité je mít v rané fázi podporu zkušených mentorů. Chceme přispět nejen kapitálem, ale i zkušenostmi,“ uvedl Juraj Šabatka, CEO společnosti IDEA StatiCa.
JIC Ventures zároveň ještě není finálně uzavřený a představuje tak příležitost ke vstupu i pro další kvalifikované investory.
Silné zázemí pro růst startupů
Podporovat startupy v růstu a mezinárodní expanzi bude fond nejen prostřednictvím zapojených founderů, ale také sítí dalších expertů a mentorů čítající i celou infrastrukturou inovační agentury JIC.
„Úzce spolupracujeme s univerzitami, kde je velký potenciál deep tech projektů, máme silný vlastní přístup k investičním příležitostem. S řadou startupů pracujeme dlouhodobě v inkubačních a akceleračních programech,“ uvedl managing partner Radim Kocourek, který fond vede spolu s Milošem Sochorem.
JIC Ventures se zaměří především na startupy v tzv. pre-seed a seed fázi a plánuje během čtyř let investovat do přibližně dvaceti technologických firem ze střední a východní Evropy, s přirozenou prioritou Česka a Slovenska. Jednotlivé investice do projektů z oblasti deep tech, SaaS a dalších vyspělých technologií mohou dosahovat až jednoho milionu eur.
Investiční aktivity rozvíjí JIC už od roku 2015, od kdy investoval menší částky do čtrnácti startupů jako koinvestor. Nový fond představuje další krok – výrazně větší kapitál i roli lead investora, který startupy nejen financuje, ale také aktivně pomáhá jejich růstu na globální úroveň.
Zdroj a foto: JIC
