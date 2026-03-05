Konference Startup Money ukáže, jak překlenout růstovou mezeru startupů ze střední Evropy
Brno, 31. března 2026 - Jak postavit startup ve střední Evropě tak, aby neuvízl na lokálním trhu a dokázal růst globálně? Právě na to se zaměří třetí ročník mezinárodní konference Startup Money 2026, která proběhne 28. května v brněnském co.labs. Akce pořádaná inovační agenturou JIC propojí foundery, investory a další klíčové hráče startupového ekosystému z regionu CEE. Do konce března jsou v prodeji cenově zvýhodněné vstupenky.
Letošní ročník nahlédne na jednu z výzev zdejší startupové scény – jak překlenout mezeru mezi slibným začátkem a skutečným mezinárodním růstem. Konference nabídne konkrétní zkušenosti těch, kteří už tuto cestu prošli, i kontakty na investory a partnery, kteří ji mohou urychlit.
Patří mezi ně například Markus Lang ze Speedinvestu, Marcin Hejka z OTB Ventures, Radovan Nesrsta z Orbit Capital, Michal Nešpor z Crowdberry, Jan Staněk z Purple Ventures, Karel Obluk z Evolution Equity Partners, Radim Kocourek a Miloš Sochor z JIC Ventures.
„Startup Money je místem, kde se potkávají lidé s ambicemi, zkušenostmi a kapitálem. Chceme, aby si foundeři odnesli konkrétní vhled do toho, jak škálovat firmu z našeho regionu do světa, a zároveň kontakty, které jim s tím reálně pomohou,“ říká manažerka konference Jasmína Henni z inovační agentury JIC.
Program nabídne témata, která dnes startupy řeší nejvíc. Vedle debat o tom, kam se posouvá střední a východní Evropa jako technologický region, se zaměří také na roli angel investorů a venture kapitálu v rané fázi růstu, na alternativní způsoby financování včetně venture debt nebo private debt a také na to, co ve skutečnosti rozhoduje o globálním úspěchu startupu.
„Nejde přitom o obecné teorie, ale o sdílení zkušeností těch, kteří už firmy z regionu dostali na světové trhy,“ doplňuje Henni s tím, že mezi ně patří třeba zakladatelé a manažeři úspěšných kyberbezpečnostních firem z Brna Safetica a Threatmark.
Silnou částí programu budou i pitching sessions vybraných startupů a reverse pitching, při němž se role obrátí a investoři budou naopak představovat sebe před startupy. Konference tak nechce být jen přehlídkou speakerů, ale praktickým prostorem pro nové spolupráce, investice a otevřené debaty o tom, co dnes v regionu CEE skutečně funguje. To podpoří i networkingová část konference a afterparty. Speciálně pro investory je navíc připravený dopolední Investor Brunch v design a byznys inkubátoru KUMST.
Startup Money cílí především na foundery, kteří hledají inspiraci, kapitál i nové kontakty pro další růst, a zároveň na investory, kteří je v tom mohou podpořit. Sekundárně oslovuje také mentory, zástupce korporací, advokátní kanceláře a další lidi z byznysu, kteří chtějí být u firem a trendů, jež budou formovat další etapu růstu startupové scény ve střední Evropě.
Konference se uskuteční 28. května 2026 v brněnském kulturním centru co.labs. Early bird vstupenky jsou v prodeji do konce března na webu inovační agentury JIC.
Zdroj a foto: JIC
|
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31