JIC posiluje tým na podporu startupů a scaleupů
Brno, 15. září 2025 – Tým inovační agentury JIC posílil od začátku září Jan Mayer, zakladatel firmy Dataweps a po prodeji Heurece její výkonný ředitel. Mayer přináší do JICu zkušenosti z vedení téměř dvousetčlenného týmu, silný osobní brand i rozsáhlý český a mezinárodní network. Jeho misí bude předávat zkušenosti startupům a scaleupům a pomáhat jim růst.
„Chci vracet to, co jsem sám díky startupové komunitě a JICu získal. Podpora, kterou jsem tehdy dostal, pro mě byla zásadní – a teď nastal správný čas posunout se z role foundera a CEO do role mentora a průvodce pro nové firmy,“ říká Jan Mayer.
Mayer začínal netradičně – první pracovní zkušenosti získal při programování komponent do družic. V roce 2011 se se svým prvním startupem zapojil do akceleračního programu JIC StarCube. O několik let později vybudoval úspěšný Dataweps, který prošel tehdejším Startup Yardem i mentoringovým programem JICu. Firmu nakonec úspěšně prodal Heurece, kde působil více než čtyři roky v roli výkonného ředitele pro Česko a Slovensko. Mimo jiné v této roli také zastupoval Heureku v Bruselu při řešení regulace Digital Market Act (DMA).
„Díky mým zkušenostem jak s byznysovou, tak technologickou stránkou firem chci startupům pomáhat především s rozvojem B2B, expanzí a růstem. Vnímám současnou dobu jako přelomovou díky AI a příležitostem, které nabízí, takže to je určitě další oblast, které se budu věnovat,” dodává Mayer.
Produktová expertíza
Od září rozšířil řady JICu také Martin Křivánek, zkušený produktový manažer a konzultant. Po působení v BCG, Seznam.cz či MSD strávil téměř pět let v evropském hubu Googlu v Curychu, kde vedl „Creator“ část pro YouTube Channel Memberships. Po návratu do Brna rozvíjel produktový tým v SAPu a jako expert spolupracoval s JICem. Nyní se rozhodl věnovat podpoře startupů více.
„Baví mě zjišťovat, jak firmy fungují, a JIC je pro to tím pravým místem. Zejména softwarovým startupům mohu předat know-how z práce na globálních produktech a podílet se na jejich cestě od nápadu na trh. Vnímám to jako možnost mít přímý a viditelný dopad,“ doplňuje Martin Křivánek.
Podnikatelé a experti v týmu JIC
V JICu dlouhodobě působí řada osobností z podnikatelského prostředí. Mezi konzultanty patří například zakladatel firmy Flowmon Jiří Tobola, bývalý COO a člen představenstva firmy Tescan Martin Zadražil nebo podnikatelé Veronika Štěpánková, Libor Hoření a Jiří Zhoř. Silná je také síť spolupracujících expertů a komunita JICplus sdružující více než 700 founderů a C-level osobností z inovačního ekosystému.
JIC tvoří globálně úspěšné firmy – investuje do nich, propojuje je s mezinárodními partnery a pomáhá jim najít optimální cesty k růstu, financování, i k úspěšným exitům. Mohou to být firmy i mimo Jihomoravský kraj a Brno, kde inovační agentura sídlí. Podporuje také studenty a univerzitní spinoffy.
Zdroj a foto: JIC
