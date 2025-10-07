Maker Faire Brno: Oslava kreativity a inovací už brzy na BVV
Brno, 7. října 2025 - Jedním z vrcholů akce Brno Creative Days, která v říjnu propojí několik festivalů a konferencí podporovaných městem Brnem a Jihomoravským krajem, bude bezesporu šestý ročník festivalu Maker Faire Brno. Uskuteční se o víkendu 18.–19. října 2025 v pavilonu A1 na Brněnském výstavišti a nabídne dva dny plné chytrých nápadů, vědy, řemesel i zábavy pro všechny generace.
Světová přehlídka kreativity a inovací Maker Faire opět míří do Brna a očekává tisíce návštěvníků. Co bude letos na festivalu patřit mezi největší programové taháky?
- Více než 100 interaktivních expozic a workshopů, které propojí technologie, vědu, řemesla, ekologii i zábavu. Na své si přijdou děti, studenti i dospělí – od prvních pokusů s pájením nebo 3D tiskem až po setkání s nejnovějšími projekty univerzit a technologických firem.
- Repair Day – Mezinárodní den oprav se letos v Česku uskuteční pouze zde! Návštěvníci si vyzkouší opravy spotřebičů, elektroniky, oblečení i nábytku, naučí se využívat 3D skener pro náhradní díly a objeví principy udržitelného přístupu, který pomáhá snižovat elektronický odpad.
- Soutěže a experimenty vtáhnou do dění všechny generace. Můžou se těšit na souboje LEGO robotů, robotický fotbal, vodní rakety i interaktivní hry, které spojují zábavu s vědou a technikou. Budou moci zhlédnout také nabíjení mobilu ohněm u stánku známého YouTubera Peci.
- Závod rychlovarných konvic – návštěvníci se můžou zapojit do originálního závodu rychlovarných konvic. Soutěžící si mohou přinést vlastní konvice a utkat se o několik titulů přímo před očima ostatních. Kdo uvaří vodu nejrychleji, kdo přijde z domova s nejzajímavěji ozdobenou konvicí a jakého favorita vybere publikum? Soutěž je koncipovaná jako show plná napětí a humoru, se zapojením publika a možností fandit svým favoritům.
- Dílny ukážou tradiční i moderní postupy – od pohádkové kovářské dílny, přes FabLab Brno s laserovými vyšívacími stroji, soustruhy a řezacím plotrem.
- Unikátní umělecké instalace, například Pulsovat Kolektiv „Digital Cave” & Samsung The Frame – audiovizuální dílo, které spoluvytváří sami návštěvníci.
- Studentské projekty VUT přinesou ochutnávku toho nejlepšího z univerzitního výzkumu a vývoje. Představí se závodní monopost TU Brno Racing Dragon e5 – první vůz s pohonem všech kol, soutěžní roboty Mars Rover oceněné v mezinárodní soutěži nebo vesmírné technologie týmu Y Space, které návštěvníky přiblíží k reálným kosmickým misím.
Partneři, kteří slibují kvalitní program
Na Maker Faire Brno 2025 vás zve organizace Make More, která tento světový festival letos organizuje v 11 českých městech. Generálním partnerem a garantem obsahové kvality festivalu je Prusa Research, zlatým partnerem ČEZ se show ve virtuální realitě Svět energie. Mezi další partnery patří LEGO, LaskaKit, DREMEL, Notino, STMicroelectronics s projektem DREAM IT – MAKE IT, VUT, ESERO s projektem Česká cesta do vesmíru, Samsung ve spolupráci s umělci z Pulsovat kolektiv v instalaci Digital Cave & Samsung The Frame a jako programový partner již tradičně FabLab Brno. Akce se koná v rámci Brno Creative Days a za finanční podpory Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Foto: archiv pořadatelů
