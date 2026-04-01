Adrenalin, sekery a pily: Sezona STIHL TIMBERSPORTS startuje v Brně
Brno 11. dubna 2026 (PROTEXT) - Špičkoví čeští sportovní dřevorubci se po zimní pauze vrací do Brna, aby zahájili novou sezonu plnou precizních výkonů. V neděli 12. dubna 2026 se v areálu BVV Brno uskuteční úvodní kvalifikační závod prestižní série STIHL TIMBERSPORTS®. Diváci se mohou těšit na nekompromisní souboje v rámci doprovodného programu veletrhu Agrishow 2026.
V prvním kvalifikačním závodu sezóny sportovci změří své síly v disciplínách simulujících tradiční přesekávání a přeřezávání stromů. Celé klání odstartuje přesně v 11:00 a slibuje strhující podívanou, ve které o vítězství rozhodnou desetiny sekundy.
Cesta na Mistrovství ČR začíná
První kvalifikační kolo prověří připravenost závodníků po zimní pauze. Sportovci se utkají v disciplínách, které vycházejí z podstaty dřevorubeckého řemesla a vyžadují nejen obrovskou fyzickou sílu, ale také zručnost získanou poctivým tréninkem. Program zahrnuje dvě disciplíny se sekerami, konkrétně Underhand Chop a Standing Block Chop, které doplňují dvě disciplíny s pilou – motorová Stock Saw a ruční Single Buck. Výsledky tohoto úvodního klání napoví o šancích postoupit na Mistrovství ČR.
Elitní startovní pole pod vedením zámořských trenérů
Očekávání od letošního ročníku jsou vysoká především díky stoupající kvalitě startujících. Manažer české série Jan Brabec k vývoji na české špičce uvádí: „Rok od roku se stále větší počet závodníků připravuje i ve spolupráci se zámořskými trenéry a úroveň špičky startovního pole se vyrovnává jak v české sérii, tak v rámci Evropy. Bude zajímavé sledovat souboje, zejména mezi první pěticí nasazených podle umístění na loňském mistrovství ČR. Všichni z nich už mají ve své sbírce alespoň jednu medaili z vrcholu české série.“
Mezi hlavní favority na titul mistra ČR patří obhájce titulu Matyáš Klíma. O jeho sesazení se však budou snažit Martin Roušal, Zdeněk Mařas, Martin Kalina, Karel Diviš i Zdeněk Opletal. Na startu se představí také junioři, včetně osmnáctiletého Miroslava Větrovce, který byl nominován na juniorské mistrovství světa.
Sport, ve kterém nechybí rodinná tradice ani ženy
STIHL TIMBERSPORTS® však není pouze doménou mužů. Tento netradiční a divácky atraktivní sport provozují i ženy, které v aréně prokazují stejnou odvahu a technickou vyspělost. V Brně se fanoušci mohou těšit například na rodinu Urbanových, která je důkazem toho, že dřevorubecký sport může být srdeční záležitostí pro více generací najednou. Pro nejúspěšnější z nich, čtyřiadvacetiletou Karolínu, půjde také o přípravu na historicky první mistrovství světa žen, které se uskuteční letos 6. června v Budapešti.
Odpolední exhibice extrémních disciplín
Před vyhlášením výsledků závodu program doplní pátá a šestá disciplína, které patří k těm nejnáročnějším. Diváci uvidí Springboard, při kterém musí soutěžící na úzkých prknech ve výšce přibližně tři metry přesekat blok o průměru 27 cm. Na úplný závěr přijde to nejlepší a nejnapínavější – extrémní disciplína Hot Saw. V ní sportovci nasazují speciální závodní motorové pily s výkonem přes 60 koní, aby co nejrychleji odřízli tři kotouče z ležícího kmene o průměru 46 cm v rámci výseče pouhých 15 cm. Tyto pily váží přes 20 kg a jejich cena se pohybuje kolem 200.000 Kč, což jen podtrhuje technickou náročnost tohoto sportu.
Zdroj: Phoenix Communication
|
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30