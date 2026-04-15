Tradice, móda i nahlížení do budoucnosti se potkávají v Jurkovičově vile
Brno, 28. dubna 2026 – Módní návrhář Lukáš Macháček vzdává v Jurkovičově vile hold rodnému kraji, lidové tradici, mystice a obřadnosti. Oděvní kolekce Hanácká se inspiruje rustikálními vlivy, včetně kouzla, které autor nachází v prostředí brněnské vily slavného architekta. Propojuje je se soudobým oděvem určeným pro dnešní slavnostní příležitosti, „obřady“. Ukázky z první Macháčkovy kolekce překračující mantinely zakázkové tvorby uvidí návštěvníci v Jurkovičově vile do 28. 3. 2027. Moravská galerie tak rozvíjí sérii Roku módy 2026 o další událost.
„Fashion v Moravské galerii není fráze. Je to změna, na kterou jsme se dlouhodobě připravovali,“ říká ředitel Moravské galerie Jan Press. Konceptem ART DESIGN FASHION ji vtiskl už do podtitulu Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Kromě stálé expozice Fashion 2000+ se tam aktuálně nachází velká retrospektiva Liběny Rochové a originální instalace Jana Černého. V Pražákově paláci Moravská galerie letos na jaře otevřela výstavu fotodokumentaristce módního zákulisí Leně Knappové. Nyní do skládačky Roku módy 2026 v MG přibývá další důležitý díl. Jurkovičova vila a nová kolekce Hanácká od Lukáše Macháčka. „Kolekce už byla uvedena i na přehlídce v našem Otevřeném depozitáři. Móda inspirovaná hanáckým folklórem uhranula všechny přítomné,“ doplňuje Jan Press.
„Lukáš Macháček je na módní scéně známou osobností, jeho styl je specifický sofistikovanou kreativitou, vypracovanými siluetami, okouzlujícím vrstvením. Klasickou eleganci koření přitažlivou rebelií a vyznává se z příklonu k jednoduchosti, kombinovatelnosti a nositelnosti,“ charakterizuje tvůrce i jeho práci kurátorka Moravské galerie Michaela Kádnerová. K inspiracím, které Lukáš Macháček rád využívá, patří podle ní historie odívání, tradice i krejčovské řemeslo. „Všechno to uplatnil v kolekci Hanácká. Vrací se v ní ke svým moravským kořenům, vrstvám tradic, kolektivní paměti, lidové moudrosti a magii,“ dodává Michaela Kádnerová.
„V Hanácké se odráží láska, radost, naděje, beznaděj, sny, zrada, strast, pád, temnota i slast. A také klid, rodina, důvěra a vděk,“ říká sám Lukáš Macháček. A vysvětluje: „Před rokem jsem strávil čas jakéhosi sociálního detoxu doma v Olomouci. Právě tam jsem chtěl udělat kolekci pro následující rok. A už na nádraží mě oslovily fresky s motivy lidových oděvů. Uvědomil jsem si, že to miluju. Miluju cibulák, rád vzpomínám na prázdniny strávené na moravském venkově, máme chatu v Jeseníkách, a i ta hanácká pálenka patří k věci. Vlastně jsem o projektu, kde bych to využil, vždycky snil.“
Pro myšlenku Lukáše Macháčka se nadchla i slovenská publicistka a kreativní ředitelka projektů z oblasti umění, designu a módy Eva Sýkorová Čomborová. Vznikl tak časosběrný projekt, který kolekci posouvá od jejího postupného vzniku až k finále v Jurkovičově vile. Jde o doposud nejkomplexnější Macháčkův počin. Mimo jiné pracuje formou tzv. udržitelné kreativy. „Znamená to, že s kolekcí nenakládáme jednorázově, ale systematicky a kontinuálně, s cílem navrátit autorské výpovědi trvalou hodnotu,“ komentuje Hanáckou její kurátorka a kreativní supervizorka Eva Sýkorová Čomborová.
“Je tam doslova kus Lukáše, tak jako i kus mě. Je to výsostně osobní výpověď, ve které je zhmotněno to nejpodstatnější. Mimo charakteristiky, které jmenoval Lukáš, jsou to i pravda, smutek, krása, bohémství, řehole, nostalgie, smíření a oslava toho všeho. Je tam explicitno i tajemno, v kolekci jsou zakódovány archetypy a univerzálně platná paměť našeho kolektivního vědomí i podvědomí. Proto může Hanácká promluvit ke každému, bez ohledu na vkus či osobní preference. Vypráví o smyslu obřadů a bytí. Je o lásce, o jízdě králů a času života,” dodává.
„Modely jsou uměleckým artefaktem přetvořeným do aktuálního kreativního black tie,“ popisuje kolekci Lukáš Macháček, „spojující linkou je interpretovaná vrstva spodniček, které se v krojích neustále objevují a reflektují obřadnost. Tehdy ji lidé měli spojenou nejenom s vdavkami, ale i s pohřby, s nejrůznějšími rituálními událostmi roku, se zábavami. Dnes se obřad z našeho oděvu vytrácí. Ale v mé tvorbě, kde je 90 % oděvů určených pro červený koberec, je obřad silně zastoupen.“ V kolekci Hanácká je využito mnoho tradičních technik, výšivek a ozdobných prvků, inspirovaných mj. estetikou vykládacích karet. Mezi rarity patří ozdoby z hyalitového skla, které pro Lukáše vytvořil umělec Jaroslav Kodejš.
Podstatnou součástí projektu Hanácká je i zachycení kolekce slovenským uměleckým a módním fotografem Jakubem Gulyásem. „K projektu jsem přistupoval intuitivně, s důrazem na vytvoření vizuálního příběhu na pomezí reality a imaginace. Série fotografií je koncipována s jemným ‚cinema‘ nádechem, inspirována estetikou romantických filmů, zároveň však nese mírně temnější, introspektivní tón. Výsledkem je dialog mezi tradicí a současností, prostorem a oděvem,“ naznačuje fotograf.
V Jurkovičově vile nenajdete oblečené figuríny. Odehrává se tam příběh. „Je tak trochu můj, ale je i všech, kteří se na něj naladí. Je o uvolnění, o svobodě, o schopnosti nadchnout se, o odvaze plnit si sny, o naději, že kolem sebe máte lidi, kteří vidí svět podobně jako vy, a stačí je jen najít. Je to příběh, který se mohl ve vile odehrát jednou, dvakrát, mnohokrát,“ uzavírá autor.
Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně/Martina Morávková
