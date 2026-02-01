V Moravské galerii začíná Rok módy
Brno, 5. února 2026 - Moravská galerie otevře 6. února 2026 první sólovou výstavu návrháře Jana Černého, nositele titulu Grand designér cen Czech Grand Design 2024. Výstava Jan Černý. FLOW STATE rozvine v Moravské galerii téma módy, které už loni na podzim nepřehlédnutelným způsobem otevřela retrospektiva Liběny Rochové. Zároveň v Uměleckoprůmyslovém muzeu vystřídá Grand designéra 2023 Jana Plecháče.
Spolu s předáním pomyslného žezla se v Brně odehraje i slavnostní vyhlášení finalistů ročníku 2025. Na událost naváže todborná debata Vstup kapitálu do českého designu a módy. Další módní tvůrci pak vstoupí do ROKU MÓDY v MG na jaře 2026.
„Když jsme před pěti lety dedikovali Uměleckoprůmyslové muzeum novému konceptu ART DESIGN FASHION, otevřeli jsme tím prostor pro budování unikátní sbírky současné české módy,“ říká ředitel Moravské galerie Jan Press, „spolu s budováním sbírky se nám podařilo vytvořit stálou expozice módy 2000+, zpracovat dar Liběny Rochové a na jeho základě otevřít retrospektivní výstavu Liběna Rochová: Doteky. Aktuální výstava se stává součástí letošního ROKU MÓDY v Moravské galerii.“
První z řady módních tvůrců, kteří se v Moravské galerii v roce 2026 představí, si o své místo na slunci i ve „světlíku“ Uměleckoprůmyslového muzea v Brně řekl sám – svým aktuálním kralováním českému designu titulem Grand designér 2024. Jan Černý. FLOW STATE je vůbec první samostatnou výstavou autora. „Výstava je unikátní v tom, že neukazuje už hotové artefakty, ani moje archivní kousky, naopak, všechno, co uvidíte, vzniklo jako úplně nové,“ podotýká Jan Černý, který své návrhářské renomé související s pařížskou olympiádou, s novodobou obuví Prestige nebo se skleněnými šaty Ani Geislerové hodlá rozšířit o nové charakteristiky a zážitky.
Vzdušný prostor mezi dvěma křídly Uměleckoprůmyslového muzea Janu Černému uvolňuje jeho předchůdce, Grand designér 2023 Jan Plecháč: „Mám ohromnou radost, že můžu předávat štafetu právě Honzovi. Je svěží, inspirativní, a ještě je to můj kamarád.“ Předání symbolického štafetového kolíku Grand designéra zachytil fotograf David Turecký.
Mezitím, co v brněnském UMPRUM dochází ke střídání stráží 23/24, do svého finále už míří ročník 2025 cen Czech Grand Design. Právě z Brna poputuje v předvečer otevření výstavy do světa série 9x3 jmen finalistů jubilejního 20. ročníku těchto nejprestižnějších cen designu v ČR.
Významnou doprovodnou událostí bude i veřejná debata Vstup kapitálu do českého designu a módy za účasti špiček českého designérského, investorského a politického prostředí. Jan Černý SOCIÉTÉ představí svůj koncept brandu a zážitku, investor Jan Jírovec promluví o spojení kapitálu s kulturou, vystoupí místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí Alena Schillerová, zapojí se i představitelé Asociace českého průmyslového designu, za jejíhož spolupořadatelství se debata uskuteční. Program moderuje ekonomický novinář Petr Šimůnek.
Dalším obohacením ROKU MÓDY v MG bude od 17. dubna 2026 v Pražákově paláci fotografická výstava dokumentaristky módního zákulisí Lenny Knappové I’ll do my own lashes o identitě jednotlivce v soukolí módního průmyslu. Krátce nato odstartuje MG i výstavu Lukáši Macháčkovi, módnímu návrháři, který se v Jurkovičově vile od 24. dubna hodlá vrátit k moravským kořenům. Své výstavě dal název Hanácká.
Součástí ROKU MÓDY v MG je i obměněná stálá expozice módy 2000+ v prvním patře Uměleckoprůmyslového muzea. Otočné molo tam rozpohybovalo modely žáků Liběny Rochové. Na jaře 2026 chystá MG vydat první knižní vědecké zhodnocení přínosu Liběny Rochové českému designu a pedagogice oděvní tvorby. A ve výrobě je i televizní dokument Jakuba Jahna o této fashion autorce.
Informace o akcích:
Jan Černý. FLOW STATE
Tisková konference: 5. 2. 2026 v 11:00
Komentovaná prohlídka: 5. 2. 2026 ve 12:00
Dětská vernisáž: 5. 2. 2026 ve 12:00
Slavnostní otevření pro zvané hosty + vyhlášení finalistů cen CGD 2025: 5. 2. 2026 v 19:00
Trvání výstavy: 6. 2. 2026 – 24. 1. 2027
Kurátorka: Michaela Kádnerová
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně, Husova 14
Panelová debata: Vstup kapitálu do českého designu a módy
Kdy: Pátek 6. 2. 2026 v 10:00
Diskusí provede Petr Šimůnek. Mezi hosty vystoupí investiční partner skupiny Rockaway Capital Jan Jírovec a oděvní designér Jan Černý.
Debata vzniká ve spolupráci AČPD, Czech Grand Design a Moravské galerie
Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně, Husova 14
Lena Knappova: I’ll do my own lashes
Slavnostní otevření: 16. 4. 2026
Trvání výstavy: 17. 4. 2026 – 13. 9. 2026
Kurátor: Robert Musil
Místo konání: Pražákův palác, Atrium, Husova 18, Brno
Lukáš Macháček. Hanácká
Slavnostní otevření: 23. 4. 2026
Trvání výstavy: 24. 4. 2026 – 28. 3. 2027
Kurátorky: Michaela Kádnerová a Eva Sýkorová Čomborová
Místo konání: Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky
Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně/Martina Morávková
