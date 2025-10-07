Výstava v MZK představí soutěžní návrhy čestného hrobu Milana Kundery
Brno, 23. září 2025 - Zrcadlo, otevřená kniha, svazky opřené o sebe – náhrobek Milana Kundery v čestném kruhu Ústředního hřbitova mohl mít řadu podob. Všechny – včetně dvou nejvhodnějších z hlediska hodnocení odborné poroty – jsou k vidění do 4. října v Galerii Moravské zemské knihovny.
Výstava představuje všech 39 návrhů včetně modelů, které hodnotila porota v rámci architektonicko-výtvarné soutěže o podobu náhrobku Milana Kundery. Rozhodnutí nebylo jednohlasné, ale nakonec porota za vítězný doporučila návrh číslo 31 od studia Stiefel & Company Architects. Definitivní pořadí určovala posléze Rada města Brna, která nakonec na první místo pasovala, a tedy k realizaci zvolila koncept Johannese Paara, původně navržený na druhé místo.
„Měla jsem tu čest zasednout v porotě soutěže o náhrobek. Potěšilo mě nadstandardní množství dodaných návrhů, a to i ze zahraničí, i jejich vysoká umělecká kvalita. Chtěla bych všem zapojeným umělcům a umělkyním poděkovat za jejich tvůrčí úsilí, odvahu a invenci,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková. „V porotě jsme hodně diskutovali a pečlivě jsme zvažovali, nakolik jednotlivá řešení naplňují požadavky. Na jedné straně nakolik jsou originální a kreativní, ale na druhou stranu nakolik se vztahují k uměleckému i lidskému odkazu Milana Kundery a jeho ženy Věry. Když potom o konečném pořadí rozhodovala Rada města Brna, tyto diskuze jsme na podnět blízkého přítele Kunderových Tomáše Kubíčka znovu oživili. Snažili jsme se hlavně dostát přání manželů Kunderových, aby byl náhrobek jednoduchý a střídmý a odpovídal tak kunderovskému autorskému stylu, který se nevyžívá v ornamentu, naopak je analytický, výrazově redukovaný a nesymbolický. Proto jsme nakonec upřednostnili ‚levitující náhrobek‘ od rakouského architekta Johannese Paara, který podle hodnocení poroty obsadil druhé místo,“ popsala celý proces primátorka.
„Návrh Johannese Paara naplňuje vše, co si paní Kunderová představovala a přála, vycházejíc z přání Milana Kundery – a decentně přidává i něco navíc. Obsahuje aluze na Kunderovo románové dílo: pozorný čtenář v něm rozpozná Nesmrtelnost, Nesnesitelnou lehkost bytí či Žert, vnímavější i Život je jinde a Valčík na rozloučenou. A ti nejpozornější… Myslím, že tento návrh přistoupil k přání manželů s pokorou i sebevědomím,“ říká generální ředitel Moravské zemské knihovny a předseda komise Tomáš Kubíček.
Výstava je zdarma přístupná v Galerii MZK až do 4. října, a to ve všední dny v době od 8.30 do 19.00 hodin.
Zdroj a foto: TIS MMB
