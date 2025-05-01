Ikona české módy Rochová představí velkou retrospektivní výstavu v Moravské galerii
Brno, 23. října 2025 – Moravská galerie v Brně připravuje mimořádnou retrospektivní výstavu přední české návrhářky Liběny Rochové. Projekt s názvem Liběna Rochová: Doteky představí od 21. listopadu 2025 do 29. srpna 2027 tvorbu výjimečné osobnosti české módy a designu. Výstava vznikla ve spolupráci s kurátorkou a módní novinářkou Andreou Běhounkovou, kreativním ředitelem a kurátorem Janem Králíčkem a architektkou Magdalenou Rochovou.
V sedmi sálech dechberoucího Uměleckoprůmyslového muzea v Brně na návštěvníky čeká expozice, která vás doslova vtáhne do světa Liběny Rochové. Světa, kde se oděv stává uměleckým objektem a kde dotek materiálu, myšlenky a člověka tvoří jeden celek. Setkáte se zde s ikonickými kolekcemi, uměleckými objekty i zakázkovými modely, mezi nimiž nechybí ani ty, které Liběna Rochová navrhla pro Lucii Bílou.
Dotek jako téma i filozofie
Dotek je jedním ze základních lidských smyslů a zároveň přirozenou součástí oděvu. Tkanina se dotýká těla, návrhář se dotýká osobnosti, kterou svým dílem spoluutváří. V tvorbě Liběny Rochové má dotek i hlubší význam: vyjadřuje vztah mezi člověkem a materiálem, empatii, citlivost i vnímavost. Symbolicky se promítá také do charitativní činnosti návrhářky, mimo jiné do spolupráce s organizací Debra ČR, která podporuje pacienty s nemocí motýlích křídel. Sám výstavní projekt je dotekem: s duší návštěvníka a zároveň s osobností designérky, s jejím světem.
„Moje představa je taková, že člověk vejde do jednoho prostoru, jednoho příběhu, bude ho vnímat všemi smysly a nebude ničím rušen. Přeji si, aby ho prostředí pohltilo a šel mým životem,“ říká Liběna Rochová.
Výstava proto pracuje nejen s vizuální stránkou, ale i se zvukem a vůní. V bíle oděných sálech vyniknou tvary, struktury i barvy, zatímco světlo a zvuk dává prostor tiché kontemplaci. Už vstupní část expozice uvede návštěvníky do atmosféry výstavy. Po vystoupání do druhého patra pak upoutá pozornost nový art-fashion objekt vytvořený brněnskou rodačkou Liběnou Rochovou speciálně pro tuto příležitost.
Sedm sálů – sedm vrstev příběhu
Sugestivnost pojetí podtrhuje architektonický návrh výstavy, jehož autorkou je návrhářčina dcera Magdalena Rochová. Vede diváka cestou, kde každý sál nabízí jiný prožitek a prostorový zážitek. Snová úvodní místnost ve vytvořeném oválném prostoru vtáhne návštěvníka do výstavy, s pokračováním do exaktní místnosti s levitujícími černými modely na stěnách. V hlavním sále se nachází jednotlivé kapsule s modely zasazenými do dobového kontextu. Další místnost přetínají přehlídková mola s třemi ucelenými kolekcemi: Oděvní partitury, Pocta sklu a Memory. V jedné z výstavních místností najdete polotransparentní kokony pro jednotlivé modely a umělecká díla, která byla zdrojem inspirace. Zajímavý audiovizuální zážitek přináší labyrint s projekcemi v jednom ze sálů. Závěr výstavy nabídne překvapení v symbolické průchozí ulitě, která je místem ztišení a reflexe.
Kurátoři Andrea Běhounková a Jan Králíček záměrně vytvořili koncepci, která návštěvníka nevede chronologicky, ale spíše intuitivně, skrze témata a pocity. „Každý ze sálů představuje jiný rozměr tvorby Liběny Rochové. Tím, že vystavujeme vedle sebe modely, které někdy dělí i tři nebo čtyři dekády, chceme akcentovat nadčasovost její práce, její kontinuálnost a fascinující schopnost udržet výjimečnou kvalitu i vnitřní jednotu – od začátků experimentování s formou
a materiálem v 80. letech, přes ucelené kolekce inspirované výtvarným uměním, až po modely, které vznikaly na zakázku,“ dodávají kurátoři.
Výstava nabídne více než 130 modelů, ale i desítky doplňků, šperků i unikátních archivních materiálů. Poprvé budou veřejnosti představeny také skici, diáře a soukromý archiv, který Liběna Rochová věnovala Moravské galerii.
Tvorba jako odkaz
Liběna Rochová patří k nejvýraznějším osobnostem českého módního designu. Její práce je charakteristická důrazem na výtvarné myšlení, čistotu formy a etikou tvůrčího procesu. Za svou tvorbu získala řadu ocenění, mezi jinými titul Módní designér roku a Grand designér roku v rámci předávání ocenění Czech Grand Design 2015. V roce 2022 vstoupila do Síně slávy nejprestižnější české soutěžní přehlídky užitého umění Czech Grand Design.
Ředitel Moravské galerie v Brně a iniciátor projektu Jan Press k tomu říká: „Cílem projektu ART DESIGN FASHION v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně je systematicky budovat sbírku současné módy. Tato iniciativa podnítila Liběnu Rochovou k rozsáhlému daru galerii a stala se impulsem k vzniku retrospektivní výstavy, která v českém kontextu nemá obdoby.“
Projekt má i další přesah. Jeho součástí je vědecko-výzkumná práce týkající se darovaného sbírkového souboru a s ním spojených tvůrčích procesů. V návaznosti na tyto aktivity vyjde v roce 2026 první odborně recenzovaná publikace o Liběně Rochové, na níž pracují historička umění a kurátorka sbírek módy v Moravské galerii Andrea Březinová, historička a teoretička módy Helena Jarošová a historička umění a designu Veronika Soukupová. Paralelně vzniká
i celovečerní dokumentární film a audiovizuální instalace, kterou režisér Jakub Jahn vytvořil speciálně pro výstavu. Instalace vychází z rozsáhlého filmového materiálu, natočeného pro dokument, a proměňuje jej v prostorový zážitek, tvořený několika synchronizovanými projekcemi a vrstveným zvukem. Divák je zván do prostředí, kde se střetává energie módních přehlídek s tichými okamžiky v ateliéru – do míst, kde se móda odhaluje jako způsob existence
i uměleckého myšlení.
Zdroj a grafika: Moravská galerie v Brně
