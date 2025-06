Moravská galerie představí Josefa Hoffmanna a fenomén Poldi

Brno, 12. června 2025 – Moravské galerie v Brně na červen připravila novou výstavu v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Výstava Josef Hoffmann a fenomén Poldi blíže představí Poldihaus neboli Dům hostí huti Poldi v Kladně, postaveném v roce 1903 podle návrhu vídeňského architekta moravského původu Josefa Hoffmanna. Výstava přiblíží Josefa Hoffmanna také jako designéra nábytku.

Vernisáž a první komentovaná prohlídka se uskuteční v sobotu 14. června od 15 hodin, výstava potrvá do 26. dubna 2026.

Josef Hoffmann byl architekt a designér první poloviny 20. století světového měřítka. Jeho rodný dům v Brtnici byl po roce 1989 přetvořen na muzeum, které je od ledna 2006 spravováno Moravskou galerií v Brně ve spolupráci s rakouským Muzeem užitého umění ve Vídni MAK Wien. Expozice muzea se zaměřují na Hoffmannovo dílo a jeho inspiraci pro současné tvůrce. Aktuální výstava Josef Hoffmann a fenomén Poldi návštěvníkům přiblíží spolupráci Hoffmanna s kladenským ocelovým magnátem Karlem Wittgensteinem. Odhalí příběh nenápadného Poldihausu – domu postaveného v roce 1903 jako ubytování pro významné návštěvy huti Poldi. Výstava představí především vybrané kusy nábytku, které svou jednoduchostí, geometrickými formami a nadčasovým designem dalece předběhly svou dobu. Nábytek bude vystaven v nálezovém stavu, což nejen podtrhuje jeho estetickou hodnotu, ale také vypráví příběh dramatických událostí 20. století.

Kurátorka výstavy Michaela Kádnerová k připravované výstavě podotýká toto: „Na sklonku roku 2024 se Moravské galerii podařilo získat jedinečný soubor původního nábytku z tzv. Poldihausu. Podařilo se to díky hned několika šťastným náhodám. Jenou z nich byla návštěva historika architektury Eduarda F. Seklera v Kladně, která se odehrála na počátku 80. let 20. století. Profesor harvardské univerzity Sekler tehdy pracoval na Hoffmannově monografii a podařilo se mu přes jiné architektovy realizace kladenskou stavbu vypátrat. Identifikoval jej v omšelém domě určeném k demolici kvůli budování nové silnice. Také díky proslulému historikovi architektury a apelům českých i zahraničních odborníků se podařilo jeho zkázu odvrátit a cennou budovu uchránit. Další šťastnou náhodou, která se zasloužila o to, že se alespoň torzo původního vybavení Poldihausu uchovalo do dnešních dní, bylo úsilí někdejšího zaměstnance Muzea Poldi, který o deset let později těsně před prodejem domu soukromému majiteli, zachránil pro dnes již neexistující Muzeum Poldi několik posledních kusů nábytku.“

Josef Hoffmann (1870–1956) byl významný moravsko-rakouský architekt a designér. Narodil se v Brtnici a studoval na Vídeňské akademii výtvarných umění, kde byl žákem Otto Wagnera. Byl jedním ze zakladatelů Wiener Werkstätte, což byly umělecké dílny zaměřené na kvalitní řemeslnou výrobu. Hoffmann se proslavil svými geometrickými a čistými liniemi v architektuře i designu. Mezi jeho nejznámější díla patří Sanatorium Purkersdorf a Palác Stoclet v Bruselu. Na území České republiky je nutné vyzdvihnout především hostinský dům Poldi v Kladně, venkovské sídlo rodiny Primavesi v Koutech nad Desnou, vilu Fritze Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem nebo vilu Sigmunda Berla v Bruntále.

Foto: ideogram.ai