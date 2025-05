Brněnská muzejní noc láká na atraktivní program, který vychutnáte všemi smysly

Brno, 6. května 2025 - V sobotu 17. května se již pojednadvacáté uskuteční další ročník Brněnské muzejní noci. Muzea, galerie a další instituce nabídnou bohatý program v čase, kdy mají běžně zavřeno. Od šesti hodin až do půlnoci tak mohou zájemci navštívit celkem 53 lokalit.

Do Brněnské muzejní noci se letos zapojuje 30 kulturních institucí, které, jak je již zvykem, otevřenou své brány v 18 hodin a kromě výstav a expozic nabídnou množství kreativních aktivit pro dospělé i děti. Letos můžete například úplně poprvé a navíc všemi smysly prozkoumat Kostel sv. Jakuba – na prohlídce obnovených historických krovů s multimediální expozicí nebo se přidat na prohlídku s průvodcem za svitu svíček. Do výčtu zapojených institucí opět přibyla Fait Gallery se svoji aktuální výstavou Petra Kvíčaly a také Kino Scala, které zve na výstavu do foyer.

„Brněnská muzejní noc ukazuje, jak kulturně bohaté naše město je. Podílí se na ní stále více institucí, takže návštěvníci mohou obdivovat historické památky, přírodovědné expozice nebo třeba centra současného umění. Program osloví každého – ať už chcete objevovat běžně nepřístupné prostory, zajít si na výstavu, představení, koncert, workshop, nebo přicházíte s dětmi za zábavou. Každý ročník přináší novinky, které mě vždy něčím překvapí. Brno není jen centrum vzdělávání a kultury, ale také město, kde se dobře žije a kde se podobné věci dělají s nadšením a hravostí. Město, které se rozvíjí, ale přitom neztrácí svou duši.“ shrnul ve svém poselství předseda vlády České republiky Petr Fiala.

Návštěvníci se dostavou i na běžně nepřístupná místa a těšit se také mohou na komentované prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty, napříč institucemi je samozřejmě připravený bohatý program pro děti všech věkových kategorií. Kompletní program je k nalezení na webu brnenskamuzejninoc.cz, dále v nové mobilní aplikaci a samozřejmě stále také v tištěné brožuře, která bude k dispozici v jednotlivých institucích. Informační stánek v historickém autobusu bude otevřený 14. až 16. května od 10 do 18 hodin na náměstí Svobody, v den konání akce 17. května se přesune na Moravské náměstí, kde bude od 16 do 22 hodin.

Dopravu mezi jednotlivými objekty zajišťuje bezplatně již 20. let Dopravní podnik města Brna, prostřednictvím Integrovaného dopravního systému. Připraveny budou i speciální tramvajové A linky, noční linky a linky do vzdálenějších měst v rámci Jihomoravského kraje. Letos opět Brněnské muzejní noc navázala spolupráci s grafickou designérkou Evou Havelkovou, která loni k 20. výročí Brněnské muzejní noci nadělila nový vizuál a nové logo. Další mobilní aplikaci, která sklidila u návštěvníků velký úspěch.

„Za noční život na jaře v Brně vděčíme především Brněnské muzejní noci. Pamatuju časy, kdy se noční Brno objevovalo hlavně skrze otevřená muzea a galerie a před vchody se stály dlouhé fronty. Dnes už je to trochu jinak – vše se plánuje, a tak kromě brožur máme i mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout. Ale nebojte, stále můžete improvizovat! Všechna místa mají skvělý program a muzea jsou v noci otevřená i pro zvídavé děti, které nechtějí být doma.“ doplňuje Jan Press, ředitel Moravské galerie, která je garantem Brněnské muzejní noci.

Když se Moravská galerie v roce 2004 připojila k festivalu Muzejní noci, zúčastnilo se tisíc zvídavých návštěvníků, od té doby návštěvnost vzrostla na stabilní úroveň okolo 50 tisíc. Lákadlem letošního roku pro spoustu dalších návštěvníků bude jistě např. i výstava Systém Rathouský v Pražákově paláci, která představuje jednoho z nejvýznamnějších grafických designérů a typografů české poválečné generace, který je neodmyslitelně spojen s nadčasovým designem orientačního systému pražského metra.

Brněnská muzejní noc se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, starosty městské části Brno-střed Vojtěcha Mencla a brněnského diecézního biskupa Pavla Konzbula. Uskutečňuje se za finanční podpory Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Foto: ideogram.ai