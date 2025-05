Výstava přiblíží pět let fungování Centra paliativní péče Brno

Brno, 15. května 2025 - První a dosud jediný městský domácí hospic v České republice slaví. Brněnské Centrum paliativní péče funguje již pět let a k tomuto výročí si nadělilo výstavu, která se tématem odchodu ze života zabývá. Jedná se fotografie Jindřicha Štreita …s láskou, které budou ke zhlédnutí v Bílém domě a poté na poliklinice Zahradníkova.

Paliativní péče je komplexní, na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientům s nevyléčitelnými nemocemi, které jim přináší těžkosti a limitují jejich život. „Začátky Centra paliativní péče, které funguje na poliklinice Zahradníkova, jsou spojené s těžkým covidovým rokem 2020. Tehdy ještě tento typ péče nebyl tak známý, jako je dnes, a obecně povědomí o možnostech pomoci pacientům s nevyléčitelnými nemocemi bylo menší. Proto je mi velkou ctí, že se Brno rozhodlo jít touto cestou a podpořit vznik a rozvoj centra. To dnes bez přehánění stojí na špici tohoto typu služeb u nás a inspiruje další zařízení, a to například díky pořádání paliativní konference, na níž odborníci sdílejí dobrou praxi a nejnovější metody v oboru,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkem tři vzájemně provázané služby jsou v nabídce Centra paliativní péče. Jedná se o městský domácí hospic, poradnu paliativní péče a ambulanci paliativní medicíny. Služby jsou pro nemocné nejen s onkologickými diagnózami. Může jít o nemoci jiného původu – onemocnění srdce, plic, ledvin, neurologické diagnózy, demence nebo křehké stavy u pokročile nemocných geriatrických pacientů. Pomoc však v centru najde také rodina a blízcí pacientů. Všem je určena péče lékařů, sester, ale také psychoterapeuta, kaplana a sociální pracovnice.

„Komplexnost služeb, které centrum nabízí, je velká a díky tomu může pomoci velké škále pacientů v různých stádiích nevyléčitelné nemoci. Poradna pomůže lidem zorientovat se v situaci, které služby by pro ně byly užitečné a co jim může paliativní péče nabídnout. Lékař i sestra ambulance mohou přijet za pacientem i domů na kontrolu zdravotního stavu. Domácí hospic pak zajistí nepřetržitě dostupnou službu a pacienti tak mohou dožít doma s potřebnou zdravotní i sociální péčí. To vnímám jako největší klad, protože z průzkumů vyplývá, že většina lidí si přeje umírat doma ve známém prostředí, v kruhu svých blízkých,“ uvedla zastupitelka pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.

Oslavy zahájí výstava …s láskou v Bílém domě. K vidění zde bude do 19. května, následně se fotografie Jindřicha Štreita přesunou přímo na polikliniku Zahradníkova, a to až do 30. června. „Během pěti let jsme měli v péči celkem 1 825 pacientů. Velkou výhodou Centra paliativní péče je, že je součástí polikliniky. Můžeme tak spolupracovat s praktickými a dalšími lékaři a také domácí ošetřovatelskou péčí. Návaznost služeb je velmi důležitá, proto také spolupracujeme s brněnskými nemocnicemi, domovy pro seniory a s terénní odlehčovací službou Centra sociálních služeb Brno. Nově také se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Děláme vše pro to, aby pacientům a jejich blízkým byla nabídnuta návaznost péče a také péče tam, kde si to přejí,“ uvedla vedoucí lékařka Centra paliativní péče Regina Slámová a doplnila: „Vnímám i velký posun v přístupu široké veřejnosti k tématu paliativní péče a doufám, že výstava fotografií odhalí další vrstvy práce paliativních týmů u nás. Výstava však není to jediné, co máme připraveno. Na začátek června – konkrétně pátého – se ve Vesně uskuteční program Příběhy paliativní péče. Dále chystáme komentovanou prohlídku s autorem fotografií Jindřichem Štreitem 12. června v 16 h.“

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogrm.ai