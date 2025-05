Moravská galerie představuje první Otevřený depozitář v ČR

Brno, 23. května 2025 – Moravská galerie v Brně píše novou kapitolu své historie a otevírá veřejnosti první Otevřený depozitář v České republice. S konceptem přišlo vedení galerie dokonce dřív, než byl otevřen depozitář Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu (2021) a depozitář Victoria and Albert Museum v Londýně. Tento unikátní projekt přináší jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí uchovávání uměleckých děl a jejich péče. Slavnostní otevření OPEN DEPO FEST 31. května 2025 bude skutečným festivalem umění a zábavy!

Otevřený depozitář, který galerie postavila v bývalém vojenském areálu na okraji Brna, bude veřejnosti představen již v sobotu 31. 5. 2025. Festivalové odpoledne plné zábavy a umění začíná v 15.00 a potrvá až do 22.00. Pro děti i dospělé jsou připraveny zážitkové komentované prohlídky depozitáře a sbírek Moravské galerie, workshop plenérové malby s Dominikem Formanem, tematické venkovní workshopy pro děti a soutěže o ceny. Moderovat budou Bára Seidlová a Nikola Zbytovská, večerní párty bude v režii DJského dua MALALATA. Samozřejmostí jsou gastro a chill-out zóna, skákací hrad i pískoviště pro nejmenší a také galerijní obchůdek. Děti si budou moci během festivalového odpoledne vyzkoušet, jak se balí a expedují exponáty nebo jak by depozitář uhasili. Čeká je i netradiční překážková dráha nebo poznávací výzva. Za splnění úkolů na ně čekají lákavé ceny.

Na ploše tří pater je k vidění nejen moderní, současné a užité umění a design, ale i unikátní díla, která doposud nikdy nebyla vystavena. V přízemí se nachází depozitář užitého umění a designu, kde je k vidění nábytek, hračky nebo design 2000+. Mezi exponáty najdeme díla Adolfa Loose, Miroslava Navrátila, Jindřicha Halabaly, Jiřího Pelcla, Maxima Velčovského, Lucie Koldové a dalších. Sbírky kovů, orientálního umění a skla v prvním patře zastupují jména jako Václav Cigler, Ladislav Šaloun či Radoslav Kratina, za zmínku stojí také unikátní sbírka hodin včetně historického planisférického astrolábu ze 16. stol. druhé patro patří depozitáři obrazů moderního a současného umění. K vidění budou díla Emila Filly, Václava Špály, Toyen, Jindřicha Štýrského, Antonína Procházky, Františka Foltýna, Jana Baucha, Josefa Čapka a mnoha dalších.

Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost projít v rámci komentovaných prohlídek celou budovu. Otevřený depozitář představuje historicky první veřejně přístupnou sbírkovou budovu tohoto druhu v České republice. „Otevřený depozitář je obrovským posunem ve způsobu fungování muzea a v České republice zatím nemá obdoby. Jsme přesvědčeni o tom, že depozitář nemá být utilitární budova, do které nikdo nesmí, ale naopak může přispět k pozitivní proměně doposud zanedbaného a uzavřeného areálu na periferii města. Dále také dokáže zvýšit povědomí o málo viditelných aspektech fungování muzejních institucí a najít odpověď na to, co tvoří velkou část mandatorních výdajů na provoz muzea,“ říká Jan Press, ředitel Moravské galerie. Návštěvníci budou mít také možnost nahlédnout do zákulisí depozitáře, uvidí, jak jsou umělecká díla uložena. Zaměstnanci galerie jim vysvětlí, jakým způsobem se o díla pečuje, jak je připravují na zápůjčku nebo kde se díla digitalizují, čistí, konzervují či restaurují. Od června budou probíhat komentované lektorské prohlídky každou středu v 15:00 a v 16:30, vstupenky lze zakoupit přes GoOut.

Za architekturou nového depozitáře stojí Jozef Kubín a Milan Matyáš, kteří pro ukládání velmi vzácných exponátů zvolili jako hlavní materiál monolitický železobeton. „Jedná se o materiál schopný splnit požadavky na vnitřní těsnost prostředí stavby a statiky na velkou a variabilní únosnost nosných částí domu, a zároveň má velkou požární odolnost bez nutnosti na něj přidávat další technická opatření,“ popisuje Jozef Kubín ze studia 1. ČERNOPOLNÍ. V interiéru je dominantním materiálem surový litý beton, prostoru pak vévodí prostorově zakřivené schodiště z monolitického železobetonu. Jozef Kubín dále dodává: „Železobeton odlévaný do bednění na stavbě je z hlediska architekta velmi kreativní tvorba. Tento materiál přináší úžasnou volnost při navrhování. Prostor se dá při respektování určitých zásad velmi volně tvarovat a propojovat.“

Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně byla oceněna v rámci Stavby Jihomoravského kraje 2024, kde získala Zvláštní cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

Za architektonickými úpravami okolního prostranství budovy depozitáře stojí renomovaný krajinářský architekt Ing. Zdenek Sendler z Atelieru zahradní a krajinářské architektury Sendler. Jeho dlouholetá tvorba významně přispívá ke kultivaci veřejného prostoru města Brna, a nyní přináší i nový prostor pro setkávání, odpočinek a uměleckou inspiraci. Nově vznikající parková úprava vnáší do bývalého zpustlého vojenského areálu propojení původní zeleně a moderního designu a poskytuje tak ideální prostředí pro relaxaci a komunitní život kolem nově vzniklé muzejní budovy Otevřeného depozitáře.

Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně