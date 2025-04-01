Moravská galerie zahájila výstavy Květoslavě Fulierové a Vladimíru Havlíkovi

Brno, 18. října 2025 – Zatímco Květoslavu Fulierovou inspiruje především hudba, Vladimír Havlík svými prompty inspiroval umělou inteligenci. Startují dva nové projekty Moravské galerie.

PP Havlik instalace foto-martina-moravkova 151025 015

Víc než devadesát let, víc než devadesát výstav. Teď otevírá třiadevadesátiletá Květoslava Fulierová „Partitury“. Svůj další zápis do biografie učiní pod střechou Pražákova paláce Moravské galerie v Brně. V tamním Atriu je k vidění její retrospektivní instalace, která se už názvem hlásí k základní inspiraci česko-slovenské umělkyně – hudbě. Vedle volných grafik přináší i kresby, koláže, fotografie nebo dokumenty doby. Autorčinu lásku k pěti linkám doplňuje i dalšími fascinacemi – liniemi přírody a orbity vesmíru.

Zároveň do stálé expozice současného umění vstupuje svou intervencí aktuální vítěz Ceny Michala Ranného za rok 2024 „(A)I Performer“ Vladimír Havlík. Ten už řadu měsíců experimentuje s umělou inteligencí a pro brněnskou výstavu jí svěřil své nerealizované nápady. Jak si s nimi poradila a čím je okomentovala, uvidí a uslyší hosté vernisáže ve čtvrtek 16. října 2025 v 18.00 hodin večer.

Obě výstavy připravil a doprovodnými texty vybavil kurátor Petr Ingerle. V Moravské galerii expozice potrvají od 17. října 2025 a do 22. února 2026.

Jasná volba
„Oba umělci byli pro nás celkem jasná volba,“ říká kurátor Moravské galerie Petr Ingerle, „laureáty Ranného cen pravidelně představujeme, a tak v případě Vladimíra Havlíka nebylo co řešit. A na Květoslavu Fulierovou padla volba také velmi snadno. Tato významná slovenská výtvarnice a fotografka pochází z Olomouce a vystudovala brněnskou „šuřku“, tedy Vyšší školu uměleckého průmyslu. A ta si letos připomíná sto let. Paní Květa navíc byla spolužačkou prvního ředitele Moravské galerie Jiřího Hlušičky a ten jí tu na počátku sedmdesátých let uspořádal výstavu. Umělkyně se tedy nyní symbolicky vrací do míst, která důvěrně zná. A její tehdejší expozici po více než padesáti letech v aktuální výstavě také připomeneme.“

Osudový návrat
„Oslovení Moravskou galerií pro mě přišlo v májových dnech jako veliké překvapení,“ reaguje Květa Fulierová, „chápu ho jako osudový návrat do města svých studií a svého mládí.“ Když ji navštívili Petr Ingerle s šéfkurátorem MG Ondřejem Chrobákem a probírali se jejími pracemi, motiv hudby jim prý přirozeně vyplynul jako stěžejní. „Zreprodukovat hudební pocity do tvarů a barev, do kreseb i grafik – to byla moje ústřední snaha. Zvlášť poté, co jsem se hudbě už nemohla věnovat,“ popisuje umělkyně. Ta totiž zahájila kariéru právě jako hudebnice. Na housle vyučovala i hrála, účinkovala v několika moravských komorních uskupeních. Ze zdravotních a rodinných důvodů se po přestěhování do Bratislavy hry na nástroj vzdala a věnovala se už výhradně výtvarnému umění. „Bylo mi ale tak smutno a hudba má takovou sílu, že se do mé práce sama prosadila. Jako hlavní vodítko.“

Nekončící náboj
Dominanci hudby v motivech Květoslavy Fulierové dávají vyniknout i další témata. „Hudba je jedinečná, ale příroda a vesmír také. Vesmír má stejně zvláštní neuchopitelnost. A příroda je chrámem hudby a umění,“ říká poeticky žena, jejíž výstavy v minulosti nesly názvy jako Cromantika, Farebné tóny, Hudba a příroda. Podobně jako jiní umělci, i ona zažívá pocit propojení s mimosmyslovým prostorem, dar inspirace i schopnosti vyjádřit ji. „Je to nekončící náboj, kde se člověk každý den s něčím setkává,“ líčí dosud aktivně tvořící umělkyně, „jen s věkem si uvědomuje, že fyzické zkraty omezují realizace. Je to nesympatická brzda, ale v přírodě přirozená,“ usmívá se.

A co kdyby to někdo dodělal?
Realizací nápadů se ve své výstavní intervenci zabývá i Vladimír Havlík. To, co šestašedesátiletý performer, konceptualista, vizuální básník, malíř, kreslíř a pedagog (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně) zatím nestihl vytvořit vlastními silami, to teď zadal AI image generátoru. „Zaujala ho možnost spojit jazykový model s vizuálním prostředím,“ komentuje to Petr Ingerle, „na základě Vladimírových promptů vytvořila umělá inteligence videa, obrazy i fotky. A nechali jsme ji napsat i pseudokurátorský text do katalogu. Zveřejníme ho neupravený, vedle toho lidského.“

Otázka pro AI
Vladimír Havlík navazuje: „Je fascinující, jaký AI udělala v průběhu posledního roku a půl pokrok. Na počátku neuměla namalovat pět prstů a v textu dělala chyby, takže my jsme byli na koni. Teď je čím dál přesvědčivější. A katalogový text napsala téměř dokonale.“ Vzbuzuje to otázky. Nejen na to, zda budeme do budoucna potřebovat živé kurátory a umělce, ale i zda rozeznáme rozdíl mezi fikcí a realitou. „Video bylo dosud věrohodným důkazem toho, co se dělo. Ale budeme mít do budoucna přehled o tom, co je pravdivé? Výstava je proto otázkou do diskuse. Otázkou, na kterou nemám odpověď,“ uzavírá prozatím Vladimír Havlík.

Šťastná třináctka
„Cenu Michala Ranného vyhlašuje každé dva roky spolek Přátelé Moravské galerie ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Vladimír Havlík je třináctou oceněnou osobností, která svou tvorbou a myšlením ovlivňuje nastupující generace umělců,“ dodává šéfkurátor Moravské galerie Ondřej Chrobák. Ocenění performer převezme 16. října 2025 při slavnostní vernisáži.

Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně


