Před čtvrtou branou na BVV vznikne kruhový objezd
Brno, 6. března 2026 - V souvislosti s výstavbou nové T-ARENY a očekávaným nárůstem dopravy směrem na brněnské výstaviště je nutné zajistit její plynulost. Křižovatka u čtvrté brány na ulici Křížkovského se nově přemění na kruhový objezd. Proměnou projdou také okolní parkoviště, komunikace a další plochy.
„Očekáváme, že se v okolí výstaviště může nárazově zvýšit intenzita dopravy, a to v souvislosti s novou multifunkční arenou, která tu vzniká. Proto přestavíme křižovatku u čtvrté brány tak, aby byla kapacitnější a zajistila lepší plynulost dopravy. Nově tedy bude okružní, navíc se upraví i okolní plochy jako parkoviště a doplněna bude i nová zeleň,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Do zadávacího řízení na výběr zhotovitele se přihlásilo osm zájemců. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Eurovia CZ. „Vysoutěžená cena je bezmála 54,5 milionu korun, což je o více než 32 milionů korun méně, než jsme původně předpokládali. Po podpisu smlouvy předáme zhotoviteli staveniště. Ten zahájí práce letos na jaře, hotovo bude za rok,“ dodal 1. náměstek primátorky René Černý.
Projekt v sobě zahrnuje:
- Přestavbu stávající průsečné křižovatky před 4. branou BVV na křižovatku okružní.
- Dojde k úpravám navazujících komunikací v dotčeném prostoru, zpevněných ploch, parkoviště u garážového domu Expoparking a parkoviště P+R pro autobusy u hotelu Voroněž II.
- Součástí stavby je vybudování nových a úprava stávajících inženýrských sítí, stejně jako provedení nových vegetačních úprav za účelem začlenění stavby do okolní krajiny.
Stavba bude realizována na principu smluvních podmínek pro výstavbu RED FIDIC. Cena za dílo je uvedena bez DPH. Průjezd přes dotčenou lokalitu bude umožněn, částečná omezení však lze očekávat.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
