V e-shopu Brno iD nově zakoupíte i vstupenky na brněnské výstaviště

Brno, 6. března 2025 - V loňském roce překonal počet uživatelů e-shopu městských služeb Brno iD 600 tisíc, z toho 447 tisíc uživatelů a uživatelek má full účet. Platforma se stále rozrůstá a i letos se chystají významné změny. Na jednom místě lidé pohodlně zaplatí za odpad, šalinkartu, vstup do bazénu a nově zde pořídí vstupenky na akce městské společnosti Veletrhy Brno.

Brno iD funguje už osmým rokem. „U příležitosti 8. narozenin jsme se po roce setkali se všemi partnery e-shopu městských služeb Brno iD – i letos to bylo na hvězdárně. Mám radost, že je nás rok od roku více. Nejen počet spolupracujících organizací se zvyšuje, ale i množství plateb bylo v loňském roce úctyhodné. Přes Brno iD se uskutečnilo celkem 1 324 200 plateb, což zvýšilo obrat na rekordních 1,339 miliard korun. Vzrůstající tendenci zájmu lidí vnímám jako důkaz, že tento typ digitální infrastruktury je pro město klíčový. Zároveň se máme stále kam rozvíjet,“ popsala zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

V tuto chvíli má Brno iD 677 000 registrovaných uživatelů a 14 stálých modulů, které slouží nejen Brňanům a Brňankám, ale také návštěvníkům a návštěvnicím města. Přes webový portál je možné nakupovat vstupenky do budov a na akce Muzea města Brna, na hvězdárnu, do zoo nebo zaplatit pokutu v knihovně. Samozřejmostí jsou služby dopravního podniku – šalinkartu si přes web zajistíte nejsnadněji. Jízdenky však získáte i pro celý IDS JMK. Co se týká města, tak platba za odpady, správa účtu rezidentního parkování či rodičovské vouchery patří už do tradiční nabídky. Letos se můžou uživatelé těšit na rozšíření nabídky modulu sport, ve kterém se skrývá nabídka služeb společnosti STAREZ – SPORT. Největší novinkou však je dnešní spuštění úplně nového modulu. Mezi partnery Brno iD se od 5. března přidávají Veletrhy Brno. „Zapojení Veletrhů Brno do e-shopu Brno iD je dalším krokem ke zpřístupnění pestré nabídky akcí, které se na brněnském výstavišti konají. Věřím, že tato novinka přinese vyšší komfort všem, kteří se na veletrhy chystají,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

První akcí, na kterou si lidé koupí vstupenky v městském e-shopu, je Evropská výstava psů, která se koná od 10. do 13. března. A Veletrhy Brno si při této příležitosti připravily pro návštěvníky novinku. „Vůbec poprvé jim umožníme zaplatit za parkování on-line. Jednoduše při nákupu zadají SPZ a náš kamerový systém se postará o jejich plynulý vjezd a výjezd. Celý proces tak bude rychlejší a pohodlnější,“ řekl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai