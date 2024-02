Brno iD funguje již 7 let, využívá ho 550 tisíc lidí

Brno, 16. února 2024 - Sedmé narozeniny oslavil e-shop městských služeb Brno iD, díky kterému mohou lidé na jednom místě online pohodlně zaplatit za odpad, šalinkartu nebo si koupit vstupné na některé ze sportovišť či do zoologické zahrady. V loňském roce lidé prostřednictvím Brno iD uhradili rekordních 1,1 mld korun.

„Brno iD usnadňuje nejen Brňanům život od začátku roku 2017. Zatímco v prvním roce zde bylo evidováno 58 716 plateb, loni už to bylo 1 190 619 plateb v celkové hodnotě 1,1 miliardy korun. Těší mě, že si lidé Brno iD oblíbili a že se nám daří rozšiřovat spektrum služeb, které pomocí tohoto nástroje mohou lidé pohodlně z domu zaplatit. Dnes nabízí 15 modulů, díky nimž lze platit za odpady, za služby Knihovny Jiřího Mahena, Starez – Sportu, Zoo Brno, Hvězdárny a planetária Brno, Dopravního podniku Brno a mnoha dalších institucí. Věřím, že do budoucna by se mohly přidat i některé další,“ uvedla zastupitelka Anna Putnová.

Výročí projektu oslavili zástupci zapojených institucí i další partneři na Hvězdárně a planetáriu Brno při setkání, na kterém hodnotili vývoj Brno iD, kde je aktuálně evidováno více než 550 000 uživatelů.

Mottem Brno iD je „Řešte věci ONLINE“. Fakticky se jedná o e-shop městských služeb, tedy o robustní webovou aplikaci. Tu lze používat ve všech možných prohlížečích na běžných zařízeních, jako je mobilní telefon, notebook apod. Je plně dvojjazyčný (v české a anglické mutaci). V nabídce integruje vybrané služby Magistrátu města Brna, městských společností a příspěvkových organizací. Veškeré nabízené služby jsou vázané k Brno iD účtu. U služeb, které jsou vázané na nosič (jako třeba předplatní jízdenky), lze v případě ztráty identifikačního nosiče vše snadno přenést na jiný.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage