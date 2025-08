Brno chystá appku, ve které lidé vyřídí řadu služeb na jednom místě

Brno, 4. srpna 2025 - V současné době si Brňané a návštěvníci vyřizují online záležitosti na různých místech. Jedná se například o vyřízení parkovacího oprávnění, platbu za odpady nebo nahlášení různých závad. Brzy budou mít k dispozici jednotnou aplikaci města Brna, kde si každý jednoduše zajistí služby nabízené městem, městskými společnostmi, nebo se dozví aktuální informace nejen z magistrátu.

„Jednou z forem komunikace s občany je samozřejmě i ta elektronická, kdy chceme všem zájemcům umožnit přístup k informacím a službám města Brna, a to z jednoho místa. Proto se dnes Rada města Brna rozhodla zahájit zadávací řízení na vytvoření, správu a rozvoj jednotné městské aplikace,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová aplikace by měla sdružovat veškeré služby, které magistrát, městské společnosti nebo městské části občanům nabízí. „V úvodní fázi bychom rádi aplikaci propojili s městským e-shopem Brno iD, parkovací aplikací Park Simply, portálem Brňáci pro Brno, informacemi z dopravního podniku a městským webem Brno.cz. Na jednom místě by si tedy uživatel zaplatil za odpady nebo MHD, vyřídil parkování, nahlásil závadu na dopravním značení, provedl elektronické objednání na různé přepážky magistrátu a tak dále. V dalších etapách by služeb přibývalo a poté by se přidávaly i takové, které momentálně ani online nabízené nejsou,“ upřesnil radní pro oblast IT Tomáš Aberl a dodal: „Jednou z obrovských výhod bude využívání notifikací – aplikace bude sama občany informovat o důležitých skutečnostech, které si sami vyberou. Například upozorní, že se blíží blokové čištění, a na spoustu dalšího. Lidé budou díky ní informováni také v případě hrozícího nebezpečí.“

Svým rozhodnutím radní zahájili zadávací řízení, do nějž se mohou přihlásit společnosti, které by jednotnou aplikaci města Brna navrhly, provozovaly, udržovaly a rozvíjely, a to po dobu nejméně tří let. „Hodnotícím kritériem není pouze nabízená cena, ale také zkušenosti dané společnosti a jejího týmu, rizika spojená s tvorbou aplikace či pokročilá řešení. Dle našeho předpokladu by výsledná cena zakázky neměla překročit 107 milionů korun,“ dodal Tomáš Aberl.

Výsledky výběrového řízení by mohly být známy na jaře příštího roku.

Aplikace, která má ambici stát se každodenním pomocníkem Brňanů, bude k dispozici pro mobilní platformy Android a iOS.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai