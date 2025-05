Největší evropský jeřáb dostane Arenu Brno pod střechu

Brno, 15. května 2025 - Multifunkční hala ARENA BRNO bude brzy pod střechou, tedy pod její konstrukcí. V pondělí 12. května začalo dlouho a pečlivě připravované osazování střešního skeletu na stavbu haly. Kvůli velikosti a váze jednotlivých prvků museli stavbaři povolat největší jeřáb v Evropě, který má nosnost 750 tun.

„Lidová moudrost praví, že střecha dělá dům, a je to tak. Položení této konstrukce je zásadním momentem pro celou stavbu, díky tomu multifunkční hala pomalu získává svou tvář, kterou právě střecha korunuje. Stejně jako mnoho Brňanů a Brňanek si už představuji, jak budu nový kulturní a sportovní stánek pravidelně navštěvovat. Jsem tedy velmi ráda, že se stavbařům práce daří a můžeme dnes být svědky tohoto přelomového okamžiku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Osazení střechy fakticky představuje čtyři těžké zdvihy jednotlivých částí, které byly dopředu smontovány na stavbě. „Protože se jedná o opravdu velké a těžké ocelové kusy střešní konstrukce, bylo nutné zajistit dostatečnou techniku. Nakonec se do Brna dostal největší jeřáb v Evropě, který se svou nosností 750 tun a výškou až 196 metrů bezpečně dopraví jednotlivé části na skelet stavby,“ nastínil předseda představenstva společnosti ARENA BRNO Petr Kratochvíl a doplnil: „Hlavní konstrukce jsou již hotovy, aktuálně se realizují vnitřní prostory včetně rozvodů inženýrských sítí. Změn si můžete všimnout i v okolí haly, kde se intenzivně pracuje jak na sítích, tak na přípravě parkovacích ploch.“

Osazení prvků bude záviset na počasí, v případě velkého větru se práce mohou prodloužit, jinak by tato část mohla být do týdne hotová. „Následovat bude montáž jednotlivých vazníků střechy – na to však už využijeme běžné jeřáby, s nimiž pracujeme dlouhodobě. Tato část by měla trvat okolo pěti měsíců. Poté dojde k předepnutí táhel střechy a demontáži podpůrných konstrukcí v hale. Dalším krokem bude zbudování ocelových lávek, které budou zavěšeny na střešní konstrukci. Na nich se budou ve finále montovat jednotlivé prvky technologií do areny,“ podotkl vedoucí projektového týmu HOCHTIEF CZ Petr Slezáček.

Zdroj a foto: TIS MMB