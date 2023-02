Pavilon Z by mohl sloužit jako muzeum městské hromadné dopravy

Brno, 20. února 2023 - Ikonický pavilon na brněnském výstavišti by mohl změnit účel svého dosavadního využití. Brněnští radní vzali na vědomí možnost využití pavilonu Z na výstavišti jako muzea městské hromadné dopravy a infrastruktury města. Do pavilonu by se mohly v budoucnu přesunout tramvaje, autobusy a trolejbusy z vozového parku retro a historických vozidel Dopravního podniku města Brna. Lidé by se zde mohli seznámit také s vývojem brněnského veřejného osvětlení a ostatní infrastruktury. Nyní si město nechá zpracovat ekonomickou analýzu a na jejím základě se bude upřesňovat, jakou podobu by nové muzeum mohlo mít.

„V současnosti má Dopravní podnik města Brna omezené možnosti prezentace vozidel veřejnosti. Není totiž reálné umožnit vstup do vozoven, kde jsou nyní historické stroje umístěny. Existuje studie na přestavbu trolejbusové vozovny v Husovicích na multifunkční muzeum městské hromadné dopravy, které by současně sloužilo jako školicí centrum i vozovna s údržbovým zázemím. V současné ekonomické situaci a kvůli nutným investicím do úpravy areálů ve Slatině a Komíně je ale zprovoznění muzea v Husovicích aktuálně plánováno na rok 2035. Jako vhodná alternativa se tak jeví méně využívaný pavilon Z na brněnském výstavišti. Ten se nachází v prostoru, který bude otevřený veřejnosti, protože v jeho blízkosti je plánována multifunkční hala i stanice lanové dráhy. Cílem je nyní prověřit možnost realizace tohoto záměru včetně nákladů,“ řekl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Podle ideové studie by byly vozy vystavené v přízemí pavilonu po obvodu kruhu. Ve dvou nadzemních galeriích by pak byla umístěna stálá expozice artefaktů vztahujících se k historii městské hromadné dopravy a také dočasné tematické výstavy. Studie počítá i se zahrnutím technické infrastruktury města.

„K doplnění sbírky by bylo možné oslovit i Technické muzeum v Brně, které disponuje hodnotnými historickými vozidly, jež často stojí v depozitářích a veřejnost je tak běžně vidět nemůže. Přesná podoba muzea na výstavišti i jednání o zápůjčce jsou ale zatím ve fázi ideje. Nyní nás čeká zpracování ekonomické analýzy a jednání na úrovni vedení města s představenstvem Veletrhů Brno a Dopravního podniku města Brna. Odhaduji, že přibližně za 3–4 měsíce bychom mohli mít k dispozici data, která povedou ke konkrétnější představě o podobě muzea městské hromadné dopravy a také nám pomohou v jeho další přípravě,“ dodal Petr Kratochvíl.

Vozový park retro a historických vozidel DPMB nyní čítá osm typů tramvají včetně vlečného vozu Ringhoffer vyrobeného v roce 1926, pět typů autobusů a jeden trolejbus. Dopravní podnik v roce 2019 oslavil 150 let od zahájení městské hromadné dopravy v Brně. Jako první vyjel v roce 1869 spoj koňské dráhy z Moravského náměstí směrem k Semilassu.

Zdroj: TIS MMB