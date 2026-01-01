Do modernizace ShipEx Arény směřuje 32 milionů korun
Brno, 19. února 2026 – Rekordní návštěvnost druholigových zápasů i velké vytížení stadionu stojí za další vlnou investic do ShipEx Arény. Do modernizace brněnského stadionu směřují během dvou let prostředky přesahující 32 milionů korun – od dubna 2025 do zahájení sezóny byly realizovány opravy za 3,7 milionu korun, na rok 2026 je naplánována další etapa v objemu 28,5 milionu korun.
Investice reagují na provozní náročnost areálu, který využívají kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno, a mají zajistit dlouhodobý technický standard stadionu. Současně byla zpracována studie dalšího rozvoje, o jejímž pokračování rozhodne vedení města.
ShipEx Aréna se během podzimní části sezóny stala nejnavštěvovanějším druholigovým stadionem v Česku. Odehrálo se zde 19 zápasů s celkovou návštěvností téměř 67 tisíc diváků. Průměrná návštěva činila 3,5 tisíce fanoušků na utkání, derby obou brněnských klubů sledovalo 8 200 diváků. Stadion s kapacitou přesahující 10 tisíc míst tak potvrzuje svou silnou pozici v rámci domácí soutěže.
„Rekordní návštěvnost je pozitivním signálem, ale zároveň klade vyšší nároky na technický stav stadionu. Pokud má areál dlouhodobě fungovat jako kvalitní městská infrastruktura, musí tomu odpovídat jeho údržba i investice,“ řekl David Otoupalík, provozní ředitel společnosti ShipEx a dodal: „Těší nás, že rozvoj sportoviště pokračuje a všechny strany táhnou za jeden provaz. Postupné zlepšování technického stavu i zázemí stadionu je nezbytné, pokud má dlouhodobě obstát v konkurenci moderních areálů. Vnímáme to jako systematickou práci, která má jasný cíl – připravit stadion na podmínky první ligy.“
Areál je při současném modelu využíván prakticky každý týden, což je z pohledu městské sportovní infrastruktury nadstandardní zátěž. Pravidelné zápasy klubů FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno zvyšují nároky na hrací plochu, technické zázemí i organizaci provozu. Současně potvrzují, že stadion, o který se stará městská společnost STAREZ – SPORT není pouze sportovištěm, ale významným městským aktivem s dopadem na lokální ekonomiku – od dopravy po služby v okolí.
Nejen o tom byla řeč i na čtvrteční besedě, kterou v prostorách stadionu pro fanoušky brněnského fotbalu uspořádala společnost ShipEx ve spolupráci se STAREZ – SPORT. „Pro stadion i kluby je to velká zátěž, musím ale zdůraznit, že komunikace s oběma kluby je velmi korektní, nikdo nikomu nehází klacky pod nohy. Za to jsem velmi rád. Vnímáme, že je před námi poměrně reálný scénář, kdy by příští rok hrály na stadionu dva kluby v první lize, čímž by náročnost zase ještě vzrostla,“ uvedl před fanoušky generální ředitel STAREZ – SPORT Martin Mikš, který se setkání zúčastnil s provozním a investičním ředitelem Tomášem Fialou a vedoucím střediska Ondřejem Pelikánem.
Opravy za 3,7 milionu korun před zahájením sezóny
V období od dubna 2025 do zahájení sezóny byly realizovány opravy v hodnotě přibližně 3,7 milionu korun. Největší položkou byla rekonstrukce šatny hostujícího týmu dle požadavků Ligové fotbalové asociace za 1,1 milionu korun. Další prostředky směřovaly do oprav a nátěrů areálu stadionu (398 tisíc korun), sanace havarijního stavu sloupů a oplocení na tréninkových hřištích (427 tisíc korun), opravy vstupu z ulice Srbská (150 tisíc korun) a úpravy tribuny pro diváky na vozíku (46 tisíc korun).
Trávník prošel v roce 2024 komplexní rekonstrukcí včetně podloží. Aktuálně probíhají jednání s dodavatelskou firmou ohledně reklamace nedostatečného odvodu vody, který ovlivňuje zakořenění hrací plochy. Náročnost provozu mimo vegetační období situaci dále komplikuje.
Vedle těchto zásahů proběhly úpravy stánků, konstrukcí tribun, datových sítí i nouzového osvětlení. Stadion zároveň posílil personální zajištění provozu.
Modernizace za 28,5 milionu korun v roce 2026
Na rok 2026 je naplánována další etapa modernizace stadionu v objemu 28,5 milionu korun. Investice probíhají v rámci schváleného rozpočtu města Brna a mají postupně zvýšit technický i provozní standard areálu.
V zimním období probíhají úpravy hlavní tribuny, VIP prostor, kanceláří trenérů, šaten i zázemí pro rozhodčí a delegáty. Součástí je výmalba a modernizace press centra i oprava technické budovy.
Do poloviny července má být dokončeno nové ozvučení stadionu a instalace turniketů. Výměna sedaček na hlavní tribuně bude hotová do konce března, na zbytku stadionu do poloviny léta, v závislosti na klimatických podmínkách a zápasovém kalendáři. Plánuje se také výměna výbojek za LED svítidla a opravy toalet, střechy hlavní tribuny a zázemí domácího týmu.
„Modernizaci rozkládáme tak, aby nebyl omezen zápasový provoz obou klubů. Současně chceme stadion postupně dostat na úroveň, která odpovídá jeho současnému vytížení i budoucím nárokům soutěží. Většinu sportovišť, která provozujeme, jsme přebírali ve špatném stavu. Lužánecký bazén jsme přebírali v době, kdy tam vypadávaly okenní tabule, teď je to nejlepší plavecký areál v ČR s novým bazénem. Stejně chceme postupovat i u fotbalu,“ sdělil fanouškům Martin Mikš.
Studie dalšího rozvoje
Společnost STAREZ – SPORT nechala zpracovat studii generální rekonstrukce stadionu. Další postup je nyní v rukou vedení města Brna. Navržené etapy počítají se zachováním zápasového provozu i při rozsáhlejší modernizaci a se zachováním stávající kapacity stadionu.
Podle Mikše může budoucí rozhodnutí o rozsahu modernizace významně ovlivnit další podobu sportovní infrastruktury v této části města.
