Zbrojovka hlásí posilu do útoku, do Brna přichází kanonýr Cicilia
Brno, 9. září 2025 - Zbrojovka představuje novou posilu do útočné řady. Dres jihomoravského klubu oblékne útočník Rigino Cicilia, který v minulosti působil na Slovácku a dobře zná trenéra Martina Svědíka. Třicetiletý kanonýr podepsal v Brně kontrakt do konce sezony.
„Zbrojovka je tradiční klub s bohatou historií, takže jsem o přijetí nabídky dlouho neváhal. Motivací pro mě byla také možnost spolupracovat s trenérem Martinem Svědíkem, který je pro mě velkou osobností. Věřím, že splatím jeho důvěru a pomůžu týmu v boji o postup do první ligy,“ uvedl Rigino Cicilia.
Útočník původem z karibského ostrova Curacao začínal svou kariéru v Nizozemsku, kde nasbíral první starty v profesionálním fotbale. Na svém kontě má například zápasy v Eredivisie za Rodu Kerkrade. Zkušenosti získal také v druholigovém FC Eindhoven nebo anglickém Port Vale hrajícím League One. Za litevský celek Suduva Marijampole nastoupil ve předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy.
Do Slovácka zamířil v roce 2020 a několik sezon v řadě se objevoval v základní sestavě. S klubem si zahrál také předkolo Konferenční ligy UEFA. V dresu Slovácka nastoupil do více než sedmi desítek soutěžních utkání, ve kterých vstřelil 14 gólů a přidal 5 asistencí. Nejvíce se mu dařilo v sezoně 2021/22, kdy skóroval šestkrát.
Rodák z Willemstadu, který měří 197 cm, je díky svým fyzickým předpokladům silný v osob-ních soubojích a své přednosti dokáže uplatnit především ve vápně. V předchozích angažmá nastupoval obvykle na hrotu útoku.
„Rigino Cicilia je hráč, který přináší variabilitu pro trenéry v různých fázích utkání. Má spoustu zkušeností nejen z české nejvyšší soutěže. Jeho výhodou je, že umí být silný ve vápně, kde dokáže rozhodovat klíčové momenty,“ okomentoval příchod nové posily Zbrojovky sportovní ředitel Martin Jiránek.
Foto: FC Zbrojovka Brno
