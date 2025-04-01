Novým majitelem Zbrojovky se stal podnikatel Vojtěch Kačena
Brno, 20. srpna 2025 – FC Zbrojovka Brno představuje nového majitele. Většinovým vlastníkem klubu se stal podnikatel Vojtěch Kačena, zakladatel technologické skupiny Second Foundation. Investiční skupina OneCap bude v klubu nadále působit. Ponechá si 20 % akcií a zůstane ve Zbrojovce jako minoritní akcionář.
Byznysmen Vojtěch Kačena je spolumajitelem české technologické skupiny Second Foundation, která působí na trzích v Evropě, USA a Japonsku. Kromě obchodování s energiemi se skupina zaměřuje též na rozvoj bateriových úložišť, správu obnovitelných zdrojů a poskytování služeb flexibility. V současnosti zaměstnává více než 450 zaměstnanců.
„Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak pro mě byla přirozená volba – díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál. Mým prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti,“ konstatoval Vojtěch Kačena.
Nový majitel, který také významně podporuje vzdělávání a sporty jako cyklistiku nebo běh na lyžích, počítá především s co nejrychlejším vybudováním mládežnické akademie. V dlouhodobějším časovém horizontu Zbrojovka plánuje výstavbu zbrusu nového stadionu i kompletního tréninkového areálu s 10–15 hřišti, šatnami, posilovnami a zdravotním centrem. Celý projekt by měl být financován výhradně z vlastních zdrojů, bez dotací a veřejných peněz.
Dosavadním majoritním vlastníkem Zbrojovky byla od září 2024 investiční skupina OneCap Jaroslava Havla a Jana Mynáře, OneCap tehdy po dohodě s Regionální hospodářskou komorou Brno převzal vedení Zbrojovky a započal zhruba devítiměsíční restrukturalizační období.
„Využili jsme našich kontaktů ve sportovním prostředí. Více než 15 let poskytujeme poradenství na té nejvyšší fotbalové úrovni – například vedení FAČR, majitelům klubů, sponzorům či přímo agentům a hráčům. Podobně působíme i v dalších sportech, jako jsou lední hokej nebo lyžování,“ vysvětluje podnikatel stojící za skupinou OneCap Jaroslav Havel.
Skupina OneCap investovala do klubu bezmála 80 milionů Kč. Finanční prostředky směřovala zejména do posílení hráčského kádru a rozvoje mládeže. Zbrojovka dále kompletně změnila komunikaci s fotbalovou veřejností a rozšířila také svou partnerskou základnu, kterou tvoří celkem 60 společností.
Provozní řízení klubu nadále zůstává v rukou Jana Mynáře, který bude s novým majitelem úzce spolupracovat. „Od představení našich plánů jsme ve Zbrojovce investovali především do sportovního úseku. Vstup nového investora vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj klubu. Máme ambici dostat se mezi přední týmy první ligy a vybudovat klub, který bude důstojně reprezentovat Brno a celou jižní Moravu,“ uvedl generální manažer a předseda představenstva Jan Mynář.
Foto: ideogram
